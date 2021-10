Soleil Sorge e Iconize: la verità viene a galla dopo anni | I due avranno un confronto al Grande Fratello Vip?

Soleil Sorge, gieffina, ha architettato ed è stata complice della finta aggressione denunciata da Iconize qualche tempo fa? Ecco tutto quello che sta succedendo.

La versione di Iconize

Fece un grande scalpore, più o meno un anno fa, la vicenda della finta aggressione omofoba subita da Marco Ferrero, in arte Iconize. Allora, sbugiardato in televisione – nel salotto di Barbara D’Urso – il creator venne subissato di critiche. La verità spuntò fuori proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante una conversazione tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, ex compagno di Iconize. La modella brasiliana disse di aver appreso la notizia dall’influencer – e ora gieffina – Soleil Sorge, la quale confermò tale versione in tv.

Ma, negli ultimi giorni, Iconize, dopo un lungo silenzio, è tornato a parlare della vicenda, dopo la pubblicazione di nuove scottanti rivelazioni da parte dell’esperta di gossip Daianira Marzano. E, questa versione dei fatti, ridipinge la posizione di Soleil Sorge, la quale avrebbe architettato il tutto, consigliando al creator milanese di inscenare l’aggressione per avere visibilità. A questo punto, Iconize, ha pubblicato una serie di audio della chat con Sorge che hanno spiazzato molti fan di entrambi.

Ci sarà un confronto Soleil – Iconize?

In seguito, in una serie di stories, Iconize ha rincarato la dose: “Ora che devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stato lì a guardare. Ora mi sono anche stufato! Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra”. Ma Solei Sorge, impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, sarà informata della situazione?

In molti sono pronti a scommettere che i due avranno un confronto proprio nel programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, anche se, proprio dalla finta aggressione, Iconize non va in tv. Cosa accadrà?