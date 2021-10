Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia il programma? Il messaggio che allarma i fan: “Scappo via”

La dama del trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha pubblicato un sibillino post sui social che ha allarmato i suoi tantissimi fans. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Il post di Isabella Ricci

Lei è una delle più amate protagonista del trono over del programma Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi tutti i giorni su Canale 5. Stiamo parlando di Isabella Ricci, dama 62enne che per la seconda volta cerca l’amore negli studi di Cologno Monzese. Negli ultimi giorni, complice anche alcune lunghe assenze dalla trasmissione, si è parlato con insistenza di un probabile addio al programma da parte della dama.

Al momento, Isabella Ricci, non ha mai confermato né smentito tali voci, ma di certo – come hanno constato i telespettatori della trasmissione cult di Canale 5 – negli ultimi tempi la dama ha mostrato una certa insofferenza all’interno dello studio. In tutta questa incertezza si inseriscono alcuni sibillini post, pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, da parte di Isabella Ricci. Nell’ultimo dei quali, la dama, si mostra a bordo di un monopattino, mentre in didascalia leggiamo: “Scappo via”. Un messaggio velato per annunciare la sua uscita di scena?

Vita privata e carriera di Isabella Ricci

Nata a Roma, classe ’59, Isabella Ricci ha sin da subito conquistato il grande pubblico televisivo. La dama è un imprenditrice che ha raggiunto un certo successo nel campo del pet care. Ma Ricci è stata da giovane anche una modella molto richiesta: a svelarlo è stata in trasmissione l’opinionista Tina Cipollari.

L’azienda di Isabella Ricci si chiama Pet Village ed ha sede a Ravenna – città dove la dama vive – e fornisce prodotti per i negozi specializzati nella cura degli animali domestici. Un’azienda che vanta oltre 50 dipendenti e un’ampia rete di distribuzione, anche fuori dall’Italia. Ricci, inoltre, è creatrice e proprietaria di diversi marchi che producono prodotto per la cura degli animali. La dama ha svelato di essersi sposata due volte in passato.