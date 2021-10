Ritorno di fiamma tra Diletta Leotta e Can Yaman? Spunta un’indiscrezione: “Lei ancora innamorata”

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman ha conquistato le prime pagine dei settimanali di gossip per poi andare a spegnersi: si fanno insistenti le voci di un ritorno tra i due.

Pare che non sia totalmente finita la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman: il cuore della celebre giornalista sportiva batte ancora per il bellissimo attore turco.

Si parla di un possibile ritorno di fatto, conseguenziale anche rispetto alla fine improvvisa del loro amore: di punto in bianco i due non sono stati più avvistati insieme.

Diletta Leotta pensa ancora a Can Yaman: “Un colpo di fulmine”

A diffondere la notizia di un possibile ritorno è il settimanale DiPiù: sulle pagine della rivista si riportano le voci di persone molto vicine all’ex coppia. In particolare si parla di una Diletta ancora profondamente innamorata dell’attore, tanto da sperare in un riavvicinamento. Si legge che Diletta Leotta aspetti il ritorno di Can Yaman, pensando ancora a lui nonostante i due si siano lasciati ad un passo dalle nozze.

C’è chi non ha potuto fare a meno di notare la tristezza negli occhi della presentatrice catanese durante l’intervista rilasciata a Verissimo, quando Silvia Toffanin l’ha intervistata a proposito della sua situazione sentimentale. La donna ha spiegato come sono andate le cose con il bel turco: “Con Can è stato un colpo di fulmine, siamo due ragazzi di trent’anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma è stato difficile fare i conti con la fama di entrambi”, ha detto, lasciando intendere che anche la distanza fosse un problema, dal momento che i due hanno dovuto dividersi tra Italia e Turchia. Ora, però, l’attore vive stabilmente a Roma dove lavora ad alcuni importanti progetti.

Diletta Leotta a Ibiza, Can Yaman con Francesca Chillemi

La relazione tra Diletta e Can è finita durante l’estate, subito dopo una vacanza in Turchia che era stata l’occasione per Diletta di conoscere la famiglia di Can. Da quel momento i due non sono più stati fotografati insieme, pare abbiano preso strade completamente diverse, preferendo concentrarsi sui rispettivi impegni professionali: Diletta si è buttata a capofitto nel campionato di calcio, mentre Can è alle prese con le scene da girare di due nuove fiction, Sandokan, in cui reciterà al fianco di Raoul Bova, e Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi, ex Miss Italia e amatissima Azzurra di Che Dio ci aiuti.

Di recente Can Yaman è stato avvistato in atteggiamenti teneri proprio con la bellissima attrice italiana: i due sono stati fotografati a pranzo fuori lontano dalle riprese e a tutti sono apparsi in atteggiamenti piuttosto complici. Intanto Diletta si è concessa alcuni giorni di relax a Ibiza approfittando della pausa del campionato di calcio: ultimi scampoli d’estate in compagnia delle amiche che, evidentemente, non sono bastati a dimenticare Can Yaman.