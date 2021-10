Amici, Flaza parla per la prima volta dopo l’espulsione: “Contro di me insulti gratuiti”

L’ultimo appuntamento domenicale con Amici di Maria De Filippi ha visto l’eliminazione di Flaza per volere di Lorella Cuccarini. La cantante è intervenuta sui social dopo la cacciata dalla scuola.

Flaza è stata una delle concorrenti di Amici 2021 più chiacchierate degli ultimi tempi. Di indiscutibile talento e con una voce in grado di ammaliare i professori della scuola di Maria De Filippi, la cantante è riuscita ad ottenere l’ambito banco del talent show. Il suo percorso nel programma, però, è stato costellato da una serie di provvedimenti disciplinari.

A causa di reiterati comportamenti contrari al regolamento della Scuola, a Flaza era già stata sospesa la maglia di Amici per volere di Lorella Cuccarini, sua professoressa. Ma l’ennesimo errore da parte della cantante, ha portato la docente a prendere una drastica decisione: dopo aver mancato l’appuntamento con la costumista, Flaza è stata definitivamente eliminata dalla Scuola di Canale 5. In tanti, sul web, le si sono rivoltati contro accusandola di aver assunto un atteggiamento da “bulletta irrispettosa”. Davanti agli insulti, però, la cantante ha deciso di intervenire.

Flaza, il messaggio agli hater

“In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così”.

Inizia con queste parole lo sfogo di Flaza all’indomani della messa in onda della sua eliminazione dalla Scuola di Maria De Filippi.

“Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni – si legge ancora nel post Instagram – . Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero”.

“Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me – ha continuato Flaza – . So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative”.

“Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me.Non mi stancherò mai di fare musica”, ha concluso la cantante.

Flaza, il triste passato prima di Amici

L’eliminazione di Flaza dalla Scuola ha rattristato Lorella Cuccarini, che negli ultimi giorni aveva tentato di comprendere cosa si nascondesse dietro i comportamenti della cantante.

Aprendosi con la maestra, Flaza ha rivelato di aver vissuto gli ultimi due anni prima di Amici in depressione e di aver preso strade forse sbagliate in cui l’unica costante è stata la musica.

“Ho avuto tanti problemi e non mi sono sentita capita nemmeno in casa mia. Questo mi ha portato a chiudermi. Per molti anni ho faticato ad aprirmi all’esterno. Adesso però le cose stanno cambiando”, aveva confidato alla prof.

“Ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho più avuto amici, non avevo più nulla, soldi, non mi appassionavo a nulla – ha rivelato Flaza – . Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni. Ci sono alcune cose che ancora non ho sistemato di me”.