Alfonso Signorini, quanto guadagna il conduttore del Grande Fratello Vip? La cifra da capogiro

Alfonso Signorini è indubbiamente tra i volti più noti del mondo dello spettacolo e del gossip, ma quanto guadagna il giornalista per la conduzione del Grande Fratello Vip? Ecco la cifra.

Nato a Milano nell’aprile del 1964, Alfonso Signrini dopo essersi diplomato al Liceo Classico, si è laureato in Lettere Classiche. La sua attività da giornalista è iniziata grazie a una collaborazione con il quotidiano La Provincia di Como, per poi passare a Panorama dove inizia ad occuparsi di gossip. Da allora, l’uomo non ha mai abbandonato il mondo dei pettegolezzi fino a diventare nel 2006 il direttore del settimanale Chi e successivamente di Tv Sorrisi e Canzoni, di cui ha lasciato la direzione nel 2012.

Il successo televisivo

Il debutto televisivo per Signorini è arrivato nel 2002 quando è stato scelto come ospite fisso della trasmissione Chiambretti c’è, in onda nella prima serata di Rai 2. La parlantina e la presenza scenica hanno permesso al giornalista di diventare un volto fisso del piccolo schermo fino a raggiungere il posto di conduttore del Grande Fratello Vip, indubbiamente tra gli show di maggiore successo di casa Mediaset. Ma quanto guadagna il presentatore?

Quanto guadagna Alfonso Signorini?

Ovviamente come spesso accade non sono disponibili informazioni precise riguardo i guadagni del conduttore, ma secondo quanto riportato dal portale contocorrenteonline.it, Alfonso Signorini percepirebbe una cifra che si aggira tra i 40 mila e 50 mila euro a puntata.

Gli ascolti della sesta stagione

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra che stia registrando dei risultati deludenti. Secondo i dati riportati il reality show confermerebbe il calo registrato a partire dall’anno precedente, con una media di 2.860.000 spettatori contro i 4.449.000 della seconda edizione. Che sia arrivato il momento di apportare delle novità al programma?