Adele apre le porte della sua meravigliosa villa da 10 milioni di dollari: ecco il VIDEO

La cantante Adele ha mostrato per la prima volta al grande pubblico la sua meravigliosa villa di Los Angeles da 10 milioni di dollari. Ecco le immagini.

Lei è una delle più grandi artiste mondiali, vincitrice di 15 Grammy Awards. Stiamo parlando di Adele che, poco tempo fa, ha pubblicato il suo ultimo album, 21 Adele. La grande artista ha partecipato al format della prestigiosa rivista Vogue, chiamata le 73 domande: l’intervista viene rilasciata all’interno delle ville di cantanti e attori hollywoodiani. Prima della cantante, infatti, hanno partecipato Emily Rataijkowski, Kendall Jenner e Blake Lively.

Adele ha mostrato ai suoi fans la sua meravigliosa villa di Los Angeles, un gioiello architettonico da quasi 10 milioni di dollari. In prima vista nel video una cucina bellissima, con infissi blu e bianchi e un’isola al centro della stanza in marmo. Il salotto, collegato con un open space alla cucina, vanta un bellissimo salotto color crema e un tavolo gigante in legno, davanti ad un grande specchio e il camino.

Leggi anche ——–> Avete mai visto dove vivono Amadeus e Giovanna Civitillo? Casa da sogno

La villa di Adele

La casa è circondata da un bellissimo prato, molto curato, tipicamente inglese, che ricorda le origini della cantante Adele. All’esterno anche una bellissima piscina, dove la cantante ama trascorrere le giornate solate. Concluso il tour della casa, Adele mostra a tutti l’oggetto che considera come il più prezioso presente nella sua casa. Non si tratta di un gioiello o di uno dei bellissimi quadri che adornano le pareti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

Leggi anche ——–> Alfonso Signorini, quanto guadagna il conduttore del Grande Fratello Vip? La cifra da capogiro

Si tratta di una gomma da masticare usata da Celine Dion, una delle artiste preferite da Adele e alla quale si ispira da sempre. La cantante ha raccontato che il presentatore del Late Show James Corden, suo grande amico, ha ospitato Dion nel suo programma e la cantante è stata protagonista di uno sketch intitolato Carpool Karaoke. Corden ha deciso così di chiedere la gomma usata da Dion e portala come cimelio ad Adele. Attualmente è incorniciata e custodita in uno studio della casa.