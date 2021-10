Federico Salvatore resta ricoverato, come sta il cantante? Parla la moglie: “Lievi progressi”

Quali sono le condizioni del cantante Federico Salvatore? Con una nota pubblicata sui social, Flavia D’Alessio, moglie dell’artista napoletano, ha aggiornato tutti, spiegando che ci sono dei lievi miglioramenti. Ecco le sue parole.

Come sta il cantante

Il cantante partenopeo Federico Salvatore è ricoverato presso l’Ospedale del Mare di Napoli a causa di un’emorragia cerebrale che lo ha colpito circa quindici giorni fa. A dare la notizia, in quell’occasione, è stata sua moglie Flavia D’Alessio, con un lungo post pubblicato sui social, in cui ringraziava tutti per la vicinanza e l’affetto. Oggi, 25 ottobre, D’Alessio ha voluto aggiornare – come promesso – i tanti fan del cantante con un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Salvatore.

Nella nota si legge: “Siamo stati travolti da una miriade di messaggi da parte di artisti, colleghi e fans che ringrazio uno ad uno per l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di Federico e della nostra famiglia. Tutto questo ci da una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice ma che giorno dopo giorno sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico”.

Le parole della moglie del cantante

Flavia D’Alessio ha voluto in seguito ringraziare i medici dell’Ospedale del Mare che stanno seguendo Federico Salvatore, elogiandoli sia da un punto di vista professionale che umano. Infine ha spiegato che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori aggiornamenti.

Federico Salvatore è stato colto da un malore la sera del 10 ottobre scorso, mentre si trovava a casa. Proprio in questi giorni sarebbe dovuto uscire l’album Azz…25 anni dopo, richiamo ad uno dei suoi più celebri progetti e che ripercorre la carriera dell’irriverente cantante napoletano, amato anche a livello nazionale.