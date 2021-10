Massimo Cannoletta e i soldi vinti a L’Eredità: la confessione choc dell’ex campione

Il campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta, ha ricevuto il premio vinto nel programma di Flavio Insinna? Ecco le parole dell’ex campione.

Oggi amatissimo dal grande pubblico

Lui è stato uno dei grandi protagonisti recenti del programma di Rai Uno L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, dove ha saputo conquistare il grande pubblico a suon di performance strabilianti negli studi di Viale Mazzini. Per lunghe settimane Massimo Cannoletta si è imposto, oltre che per la proprio cultura, anche per la spigliatezza e simpatia. Il grande pubblico televisivo ha fatto di certo il tifo per lui, tanto che per il divulgatore scientifico salentino si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

E cosa, da diversi mesi, Massimo Cannoletta è ospite fisso del programma di Rai Uno, condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Un’esperienza, come ha raccontato lo stesso ex campione dell’Eredità, nata quasi per caso: “È stato tutto casuale, mentre uscivo dallo studio dopo un’intervista Serena Bortone si è avvicinata e mi ha proposto questa cosa, chiedendomi di fare divulgazione nel suo programma. È il mio lavoro e non ho mai pensato a dire di no”

Massimo Cannoletta e il premio de L’Eredità

Ma, ad un anno di distanza dai suoi straordinari successi, Massimo Cannoletta ha ricevuto il montepremi accumulato e vinto a L’Eredità? In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Fanpage, il divulgatore scientifico ha spiegato di non aver ancora visto nulla: “Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”.

Da allora, Massimo Cannoletta, non è più tornato sull’argomento e dunque non sembra che la situazione abbia visto degli sviluppi in tal senso. Ad ogni modo l’ex campione de L’Eredità ha già un suo progetto: “Quando il premio arriverà quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa”.