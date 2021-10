GF Vip 6, Lulù spiazzata da Manuel: “Se fossimo stati da soli…”

Lulù, abbreviazione di Lucrezia Hailé Selassié, è una delle tre principesse della casa del Grande Fratello Vip 6. Sta facendo parlare di sé per il flirt con Manuel Bortuzzo. Adesso hanno preso le distanze e durante un gioco lui ha preferito baciare un’altra persona. Ovviamente lei non ha nascosto il suo dispiacere.

Lulù dispiaciuta per colpa di Manuel

Da quando hanno iniziato questo percorso televisivo, tra Lulù e Manuel si è creata una bella intesa al punto tale da sfociare in un flirt a tutti gli effetti. Lei si è sempre mostrata con gli occhi pieni d’amore mentre lui ha vissuto la situazione in modo più razionale. Con il passar del tempo le sue insicurezze sono emerse e non hanno fatto altro che allontanare Manuel. Anche gli altri concorrenti della casa le hanno consigliato di cambiare atteggiamento, in quanto dovrebbe lasciargli più spazio e non soffocarlo con la gelosia. Non a caso ha chiesto anche a Sophie Codegoni di non stargli troppo vicino perché le dà fastidio. Durante una delle dirette, Alfonso Signorini gli ha detto di vivere quest’esperienza da sola senza focalizzarsi troppo su un sentimento che potrebbe non essere corrisposto. In realtà da casa i telespettatori hanno notato un riavvicinamento tra i due, ma nelle ultime ore Lulù è stata delusa da un suo gesto.

“Lui non ama queste situazioni”

Manuel ha fatto capire di aver lasciato le porte aperte, anche se non ha intenzione di fare progetti a lungo termine. I produttori del reality hanno introdotto un gioco, il Kiss Freeze, che consiste nel lanciare un suono e i concorrenti devono baciare colui o colei che hanno davanti. Manuel ha preferito baciare Aldo Montano, nonostante avesse accanto Lulù. “Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa…Davanti agli altri si frena…ha preferito baciare Aldo, e un amico ed è un uomo. Se baciava me sarebbe stato troppo una cosa di cui parlare…Lui non ama queste situazioni”. Ecco cosa ha detto ad alcune compagne di avventura al termine del gioco.

Leggi anche -> GF Vip, Manuel e Sophie scaricano Lulù e Gianmaria e concordano un piano

Il bacio di Alex Belli e Soleil

Il Kiss Freeze ha determinato anche un bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli. Sul web molti stanno dicendo che probabilmente la moglie Delia Duran entrerà nella casa per farsi sentire. Altri, invece, sostengono che non lo farà perché si è trattato di un gioco. Infatti si sono baciati a stampo, come del resto anche gli altri. Qualche settimana fa l’ex di lui Mila Suarez ha insinuato che tra loro a breve sboccerà l’amore. Alex, a parer suo, è attratto dall’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di conseguenza prima o poi cederà.

Leggi anche -> Gf Vip, Lulù Selassié abbandona la casa? le colpe di Manuel Bortuzzo