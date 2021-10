GF Vip 6, Lorenzo Amoruso attacca Adriana Volpe: “Ha il fucile puntato su Manila”

Il Grande Fratello Vip 6 sta regalando tanti colpi di scena al pubblico che da anni segue le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Stavolta nel mirino c’è Adriana Volpe. Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha espresso un suo parere sui modi di fare dell’opinionista. Ecco il motivo adesso intervento.

Lorenzo Amoruso contro Adriana Volpe

All’interno della casa si stanno creando delle dinamiche che regalano sempre dei colpi di scena. Sophie Codegoni, per esempio, fino a qualche giorno fa aveva dichiarato di non provare interesse per Gianmaria Antinolfi. A detta sua non rispecchia per niente il suo prototipo di uomo, eppure l’altra notte le telecamere hanno ripreso coccole e baci appassionati sotto le coperte. Sicuramente nella diretta di stasera, lunedì 25 ottobre, Alfonso Signorini ne parlerà ampiamente. Per quanto riguarda Manila Nazzaro, invece, non si è avvicinata a nessun concorrente perché follemente innamorata del compagno di vita Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo non si perde una puntata per amore e ha spesso notato un atteggiamento di Adriana Volpe non corretto, secondo il suo parere, con la propria partner. Ecco cosa ha detto durante un’intervista al settimanale Oggi.

“Sono basito dal comportamento di Adriana Volpe…”

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per Soleil Sorge. Non a caso le ha quasi sempre regalato l’immunità. Di Raffaella Fico, invece, ha sempre insinuato che non ha dato un enorme contributo nella casa se non ai fornelli. Nell’ultima diretta Manila è stata al centro dell’attenzione per alcune situazioni che si sono create tra i concorrenti. Lorenzo Amoruso ha notato che quando vuole prendere la parola, viene spesso interrotta soprattutto dalla Volpe. Se alcuni hanno la libertà di espressione, la sua dolce metà non ha neanche modo di difendersi quando vieni attaccata: “Sono basito dal comportamento di Adriana Volpe…Ha il fucile puntato su Manila, accusandola di fare giochetti, con attacchi personalistici via social”. Alcuni follower non hanno fatto altro che dargli ragione.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli e i suoi costosissimi outfit: “Alterno giovani stilisti ai miei abiti”

Un sogno nel cassetto dell’ex calciatore

Dopo aver parlato del Grande Fratello Vip 6, durante l’intervista ha dichiarato di avere intenzioni serie Manila:“Vorrei sposarmi in un comune toscano, con un bel ricevimento nella mia villa di Firenze”, ecco cosa ha detto per la gioia di chi crede nel loro amore fin dai tempi di Temptation Island Vip. Grazie al reality delle tentazioni si sono fatti conoscere fino a entrare nei cuori di tutti. Il loro è stato un percorso dei sentimenti pulito e rispettoso. Per fortuna hanno risolto delle problematiche e quando lei uscirà dalla casa potrebbe iniziare a dedicarsi ai preparativi del matrimonio.

Leggi anche -> Sonia Bruganelli, che lavoro fa l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis