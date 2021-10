Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli e i suoi costosissimi outfit: “Alterno giovani stilisti ai miei abiti”

Sonia Bruganelli è presente nel piccolo schermo in qualità di opinionista dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6 con Adriana Volpe. I telespettatori hanno notato, e apprezzato, gli abiti che indossa per ogni singola diretta. Non tutti sanno che ha degli stilisti fidati. Ecco tutti i dettagli sui suoi splendidi outfit riportati dal settimanale Chi.

Sonia Bruganelli, opinionista d’eccezione

Sonia Bruganelli sta dando il meglio di sé nel ruolo di opinionista accanto ad Adriana Volpe e Alfonso Signorini. È la prima volta che si cimenta in quest’esperienza e sta raccogliendo tanti consensi perché oggettiva nel dare il suo parere. Qualche puntata fa si è scontrata con Adriana Volpe per una foto che ha pubblicato con Giancarlo Magalli. Il conduttore ha cercato di far deporre l’ascia da guerra per eliminare la tensione tra le due. All’inizio sembrava un’impresa impossibile, però adesso pare che la situazione sia cambiata in meglio. I telespettatori hanno notato un’eleganza nel suo modo di porsi e di affrontare determinate situazioni. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di commentare i capi d’abbigliamento. Durante un’intervista rilasciata al settimanale, la Bruganelli ha detto che fa affidamento su giovani stilisti che le preparano degli abiti da indossare. Ecco quali sono e quando li mostrerà.

“Il lunedì indosso un abito dei miei giovani stilisti”

“I miei quattro stilisti emergenti mi hanno realizzato una ventina di capi, circa, che ho scelto di alternare di puntata in puntata. Andando in onda due volte la settimana il lunedì indosso un abito dei miei giovani stilisti, il venerdì invece indosso i miei abiti, scelti tra gli stilisti affermati che apprezzo maggiormente…Per quanto riguarda le scarpe, invece, ho scelto fin da subito di indossare un marchio che amo, ovvero Casadei. La trasmissione è lunga, devo stare comoda”. La Bruganelli è stata molto chiara: se sull’outfit può variare grazie alla vasta scelta, con le scarpe preferisce ha più limiti. Del resto vuole puntare sulla comodità.

La frecciatina alla Volpe

Durante l’intervista ha espresso un suo parere sulle scelte fatte dalla collega: “Dopo aver visto la Volpe ho preferito evitare, almeno per il momento, anche per far respirare un pochino il conduttore Alfonso Signorini. Ma lei l’ha vista la parrucca? Va beh! Detto ciò i pigiami arriveranno, ma sia chiaro: sto facendo preparare pigiami di gran lusso, mica pizza e fichi o parrucche”. Sicuramente quest’affermazione non passerà inosservata e probabilmente la diretta interessata replicherà nel corso della prossima puntata. Per questo motivo non ci resta che attendere.

