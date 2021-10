Maurizio Costanzo sbotta contro Adriana Volpe e Magalli: “Ha stancato”

Sono anni, oramai, che sentiamo parlare del divorzio lavorativo tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due conduttori in questione non sono certo stati i primi ad avere problemi personali e, successivamente, a decidere di interrompere il loro rapporto di lavoro. Secondo alcuni, dunque, l’argomento Volpe/Magalli è stato eccessivamente spettacolarizzato.

Uno dei personaggi televisivi che di recente ha espresso la propria opinione a riguardo è Maurizio Costanzo. Il giornalista, infatti, sulla rubrica da lui curata del settimanale Nuovo, ha ribadito il suo dissenso inerente alla suddetta tematica, facendo intendere tra le righe che i panni sporchi si lavano in casa. Ecco le parole di Costanzo.

Il potere dei media

La televisione, si sa, ha il potere di amplificare qualsiasi situazione e rendere le cose più gravi di quello che in realtà non sono. Questo, probabilmente, è quello che è successo anche riguardo alla lite avvenuta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe i quali, dopo essersi “dichiarati guerra” diversi anni fa, hanno deciso di interrompere ogni tipo di rapporto: sia lavorativo sia personale. Giancarlo e Adriana, come certamente ricorderete, hanno condiviso per tanti anni la conduzione di programmi come I fatti vostri, in onda su Rai2 prima del Tg delle 13:00.

Di recente la querelle tra i due conduttori è tornata sotto le luci della ribalta a causa della famosissima foto incriminata pubblicata su Instagram da Sonia Bruganelli, opinionista insieme ad Adriana Volpe dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello Vip. Il post che tanto ha infastidito la Volpe ritrae Sonia e Giancarlo durante una tranquilla cena in compagnia di amici: Adriana, per questo, ha subito accusato la moglie di Bonolis di averle mancato di rispetto.

Alfonso Signorini, re del gossip, è stato ovviamente invitato a nozze dallo scontro tra le due opinioniste il quale, però, ha fatto sì che l’argomento venisse nuovamente affrontato in diversi salotti televisivi come, ad esempio, Citofonare Rai2, condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Le parole di Maurizio Costanzo

Da qualche tempo Maurizio Costanzo è solito curare una rubrica televisiva sul settimanale Nuovo. Di recente, una delle sue lettrici ha espresso un commento riguardo all’eccessiva e costante presenza nei programmi tv della lite tra Adriana e Giancarlo affermando, riferendosi proprio a Magalli, quanto segue: “Facciamolo parlare d’altro”. Il giornalista ha ritenuto opportuno rispondere al commento della lettrice, con la quale ha dichiarato di essere totalmente d’accordo.

Maurizio Costanzo, dunque, ha poi espresso la sua opinione a riguardo: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, (Magalli, ndr) deve tornare a fare il conduttore! Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”.