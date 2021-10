Uomini e Donne, sfogo di Alessia Cammarota: “Mi fate sentire sbagliata”

Nelle ultime ore è al centro dell’attenzione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessia Cammarota. Purtroppo non ha dato una bella notizia a chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Dopo aver perso un bambino, si è parlato di una nuova gravidanza. Ecco tutti i dettagli.

L’intervento di Alessia Cammarota

Alessia Cammarota ha ottenuto la popolarità partecipando in qualità di corteggiatrice al programma di Maria De Filippi. In quel periodo sul trono era seduto Francesco Monte. All’inizio tutti davano per scontato che avrebbe scelto lei, ma le cose sono cambiate con il ritorno di Teresanna Pugliese. I fan ricorderanno che la ragazza non aveva scelto Francesco, bensì un altro. Poi ci ha ripensato e si è rimessa in gioco contro il parere di tutti. Alla fine è riuscita ad andare via mano nella mano con il ragazzo e Alessia è tornata a casa da sola. Dopo qualche anno ha deciso di riprovare e in quel periodo c’era Aldo Palmieri. A causa di una segnalazione, il tronista non aveva più fiducia in lei. Nonostante tutto hanno deciso di provare e dopo un po’ sono convolati a nozze. Adesso sono una famiglia a tutti gli effetti, con due splendidi figli. Alessia è molto seguita sui social, in quanto è molto disponibile con i suoi follower. Non a caso qualche mese fa li ha informati della sua terza gravidanza andata male. Ora è intervenuta per mettere a tacere le malelingue.

“Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza”

Il gossip si è scatenato su Alessia nell’ultimo periodo. Si diceva che fosse nuovamente incinta dopo aver perso il terzo figlio. Stanca dei pettegolezzi, è intervenuta personalmente per mentire questa notizia: “Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza…Solo pochi mesi fa è morto…Mi fate sentire sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza…Mi avete fatto sentire non abbastanza madre…Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio…Vi prego più empatia la prossima volta…”. Ecco lo sfogo fatto su Instagram che non è passato inosservato. L’ex corteggiatrice ha chiesto di rispettare il suo lutto perché non vuole leggere più delle assurdità sulla faccenda. Per fortuna sa che può contare sulle persone che le vogliono bene.

“Sono cambiata e continuerò a cambiare”

Tempo fa alcuni utenti social hanno notato il cambiamento di Alessia, dunque è intervenuta per mettere in chiaro le cose: “Sono passati otto anni, ero una ragazzina e in otto anni sono successe tante cose…al di là del colore dei capelli che ho cambiato e delle piccole attenzioni chirurgiche che ho fatto, sono cambiata e continuerò a cambiare”.

