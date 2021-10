Da Tu sì Que Vales ad Amici: Maria De Filippi porta al talent uno dei protagonisti dello show

La padrona di casa di Canale 5 resta ammaliata da un concorrente e decide di non farselo scappare. Ecco di chi si tratta.

Dove c’è talento, c’è Maria De Filippi. La padrona di casa di Canale 5 ne sa una più del diavolo e nel corso di una delle puntate di “Tu sì que vales” ha scovato un artista che potrebbe fare al caso suo. Parliamo di Sadeck, ballerino, coreografo e pittore di 28 anni originario della Francia che ha dato vita alla Geodance – Geometrie Variable: un genere di danza che si ispira all’arte della pittura per l’armonia dei movimenti delle singole parti.

Sadeck a “Tu sì que vales”

Il ballerino francese ha preso parte al talent show di Canale 5 insieme alla sua crew. Qui, ha conquistato non solo la giuria popolare (ottenendo il 93% di voti positivi) ma soprattutto Maria De Filippi. Al punto che la conduttrice di casa Mediaset ha invitato Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, a improvvisare un passo a due insieme al coreografo: un’esibizione che ha lasciato tutti senza fiato. La giovane ballerina è ormai il braccio destro della conduttrice televisiva, che l’ha fortemente voluta sia come inviata nel backstage di “Tu sì que vales” che nel corpo dei professionisti di “Amici”. La performance in coppia, non ha fatto altro che confermare l’unicità della danza di Sadeck. “Una delle cose più belle che ho visto, hai dei movimenti del corpo perfetti e una percezione del tuo corpo incredibile”, ha dichiarato Maria De Filippi, “oltre al fatto che sei veramente bellissimo, ma nulla toglie alla performance che hai fatto”.

Un talento internazionale

La conduttrice di “Amici” ci ha messo un attimo a fiutare il talento di Sadeck, e l’ha subito voluto con lei al talent show di Canale 5. In realtà, il coreografo francese, noto soltanto adesso al pubblico italiano, è già popolare a livello internazionale e ha avuto modo di collaborare con grandi artisti: una fra tutte, Shakira. Insomma, Maria De Filippi ci ha proprio azzeccato e ha pensato di fare un bel regalo agli allievi della scuola di “Amici”.

Un premio per gli allievi di “Amici”

Per premiare l’impegno degli aspiranti ballerini della scuola di “Amici”, Maria De Filippi ha ben pensato di organizzare tra loro una sfida. Il premio? Una lezione proprio con Sadeck! La gara è andata in onda nel daytime del programma e ha visto Emanuel Lo nei panni di giudice. Il coreografo romano ha stilato una classifica e ha piazzato al primo posto uno degli ultimi arrivati: Dario, a cui ha dato un bel 9. Precisione, tecnica e versatilità lo hanno portato alla vittoria. È proprio lui ad avere il privilegio di seguire una lezione di coreografia con Sadeck. Premio sfiorato appena per Christian, che si è classificato al secondo posto con 8.5: il ballerino deve ancora migliorare sul versante della versatilità. A seguire, Serena con 8, Carola con 7 e infine Mattia con un 6.