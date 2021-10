Ballando con le Stelle, anticipazioni 23 ottobre: un nuovo vip sul palco | Ecco chi è

Tutto pronto per la nuova puntata del programma Ballando con le stelle, nell’appuntamento del 23 ottobre ci sarà come ospite ballerino l’attore Vincenzo Salemme, questo ed altro su quanto accadrà nella trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Cosa è accaduto durante la prima puntata

Iniziata la sedicesima edizione del programma di ballo, dove personaggi famosi vengono accoppiati con ballerini professionisti. Arisa si è aggiudicata la prima puntata, avvalendosi dei punti bonus, la cantante lucana insieme a Vito Coppola, è riuscita a stare avanti ai colleghi Morgan e Mietta, a chiudere la classifica l’ex calciatore Fabio Galante.

Oltre a quanto accaduto durante la puntata, ad infiammare l’edizione del programma è stata la polemica tra Selvaggia Lucarelli ed Alessandra Mussolini, in particolare una risposta data ad un follower da parte della giornalista ha fatto infuriare l’ex parlamentare, fino a minacciare di abbandonare la trasmissione, chissà se Milly Carlucci avrà mediato tra le due protagoniste della vicenda. Nel primo appuntamento, l’ospite ballerino è stato il noto conduttore Pippo Baudo, nella prossima ci sarà invece Salemme, pronto a dileggiarsi nel ballo e farsi giudicare dalla giuria, seppur fuori gara.

Carriera di Vincenzo Salemme

La sua carriera di attore dura ormai da 40 anni. Nei primi anni ’80, Vincenzo Salemme fu protagonista di 3 film diretti da Nanni Moretti, poi successivamente si è dedicato in alternanza tra teatro e cinema, partecipando anche a trasmissioni televisive, in alcune di esse facendo da presentatore, come il Bello della diretta di recente e Da Nord a sud…e ho detto tutto, in compagnia di Anna Falchi.

E’ stato inoltre giurato di Tale e quale show, mentre nel 2006 aveva partecipato come Presidente di Giudice a Ballando con le stelle nell’ottava puntata della terza edizione del programma di Milly Carlucci. A distanza di 15 anni, Vincenzo Salemme ritorna nella trasmissione di Rai Uno, dove sarà ballerino per una notte. Appuntamento a sabato sera a partire dalle ore 21 e 20, si potrà inoltre seguire l’evento in streaming sul sito di RaiPlay.