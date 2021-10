Rai Uno: Viale Mazzini punta ancora su Marco Liorni | Un nuovo programma per il conduttore

E’ pronto ad affrontare una nuova avventura Marco Lioni con il suo ItaliaSì, a partire dallo speciale Si riparte, ecco quali saranno gli argomenti relativi alla prima puntata prevista per sabato 23 ottobre e cosa accadrà all’interno della trasmissione di Rai Uno, ormai prossima all’esordio stagionale.

La precedente esperienza del programma

Da alcune stagioni, Marco Liorni è diventato uno degli elementi di punta della rete ammiraglia Rai, a partire da quando si ritrovò a sostituire Lamberto Sposini alla conduzione de La vita in diretta, a seguito del malore riscontrato dal giornalista umbro nell’aprile del 2010. In seguito, ha condotto tale programma pomeridiano fino al 2018, in mezzo anche le conduzioni di Castrocaro ed Il Dono con Paola Perego.

Proprio nel 2018, il conduttore romano abbandona la quotidianità, andando a presentare ItaliaSì ogni sabato pomeriggio su Rai Uno. Diversi i temi trattati nelle prime 3 edizioni del programma, ideato tra l’altro dallo stesso Liorni, discutendo di argomenti leggeri come Sanremo e le festività, ad altri maggiormente seri, come nel caso della tragedia di Corinaldo passando per quella di Capaci, e naturalmente affrontando quello relativo alla Pandemia nelle ultime puntate trasmesse.

Di cosa tratterà il prossimo speciale

Il ritorno di Marco Liorni avverrà a distanza di poche settimane dalla fine delle registrazioni del quiz show Reazione a Catena, appuntamento ormai diventato un classico nella stagione estiva. Prima di quel periodo, era terminata la terza stagione di ItaliaSì, la quale tornerà su Rai Uno dopo quasi 5 mesi.

Anche in questa stagione le puntate verranno trasmesse il sabato pomeriggio, e si inizierà dallo speciale Si riparte, in quanto vuole diventare un messaggio di ripartenza dopo quanto avvenuto nel mondo di recente. La prima puntata sarà in esterna e verrà trasmessa alle ore 17. Dalla successiva settimana si ritornerà in studio con diverse novità tra gli opinionisti, dove sembra venga confermato solo Mauro Coruzzi, oltre alla conduzione di Marco Liorni, il quale presenterà gli eventi e gli argomenti nei vari appuntamenti del fine settimana.