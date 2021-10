Flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: arriva il commento di Pago: “È un’altra forma di…”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere in grado di far sbocciare un flirt dietro l’altro, nonostante alcuni di questi abbiano avuto vita breve. La prima coppia ad aprire le danze è stata quella composta da Manuel e Lulù, a seguire sono arrivati Sophie e Gianmaria, per poi concludere con Miriana Trevisan e Nicola Pisu, i quali sono anche i protagonisti del seguente articolo.

I due gieffini sembrano aver instaurato un rapporto molto speciale all’interno della casa, tanto da portare Nicola ad affermare di essersi già innamorato della sua Miriana. La showgirl, invece, nonostante sia fortemente attratta dal suo coinquilino, continua a vivere la loro liaison con il freno a mano tirato. Durante la puntata del GF andata in onda venerdì 22 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato a Nicola e Miriana alcuni post pubblicati da Patrizia Mirigliani, mamma del giovane gieffino, che non sembrano di certo essere a favore del loro rapporto. Patrizia, tuttavia, non è stata l’unica a esprimere la propria opinione su questa relazione appena nata. Anche Pago, ex marito di Miriana Trevisan, durante un’intervista radiofonica si è lasciato andare ad alcuni commenti inerenti al comportamento della sua ex moglie. Scopriamo insieme le parole del cantante.

Il commento di Pago

Nonostante il loro matrimonio sia finito da tempo, Pago e Miriana Trevisan continuano a volersi molto bene. I due, oltre che dall’amore per il loro bambino, continuano a essere legati anche da stima e rispetto reciproco. Pago conosce Miriana meglio di chiunque altro, motivo per il quale è stato ospite durante una puntata del programma radiofonico Non succederà più. La conduttrice, Giada Di Miceli, ha chiesto al cantante la sua opinione riguardo al rapporto speciale che Miriana, all’interno del reality, sta provando a instaurare con Nicola Pisu. La risposta di Pago, la quale è stata anche riportata dal blog Isa&Chia, è stata la seguente: “Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto, molto complicato e vuole viversi le storie andandoci con i piedi di piombo, lentamente, passo lento, pesato… lei in questo caso ha paura di scottarsi”.

Sono tanti i telespettatori che non credono alle buone intenzioni di Miriana, accusandola addirittura di non essere realmente interessata a Nicola il quale, imperterrito, cerca di conquistare giorno dopo giorno la fiducia della showgirl. Anche in questo caso, Pago è accorso in difesa della sua ex moglie: “Secondo me (Nicola, ndr) le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così. Lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta. Ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo”.

Leggi anche—>Soleil Sorge e Iconize: la verità viene a galla dopo anni | I due avranno un confronto al Grande Fratello Vip?

Quando il matrimonio finisce, ma l’affetto rimane

Al giorno d’oggi, purtroppo, siamo abituati a sentire – o a vivere sulla nostra pelle – storie di famiglie distrutte, di violenza e di storie finite male. Esistono ancora, fortunatamente, dei casi più unici che rari di ex partner che, anche dopo la fine della loro relazione, continuano ad aiutarsi e sostenersi: Pago e Miriana Trevisan rappresentano uno di quei casi.

Leggi anche—>Can Yaman ha una nuova fiamma? Il gossip impazza sui social: “Lei ragazza italiana lontana dal mondo dello spettacolo”

Ecco come Pago, ai microfoni di Radio Radio, ha commentato l’attuale rapporto che intercorre tra lui e la sua ex moglie: “Io la chiamo un’altra forma d’amore. Quando parlo d’amore non intendo necessariamente la persona con cui vai a letto. L’amore ha tante forme, una di queste è quella che ho io con Miriana. Ci lega un figlio, ci lega un rapporto che abbiamo avuto per tanto tempo e non puoi buttare all’aria perché non c’è più quell’altra forma. E quindi mi sembra intelligente poter riabbracciare una persona in maniera anche diversa”.