Game of Talents, il ritorno di Alessandro Borghese: lo chef giudice dello show con Frank Matano e Mara Maionchi

Pronto all’esordio su Tv 8, il programma Game of talents, ecco chi saranno i protagonisti della trasmissione e le ultime anticipazioni riguardanti la prima puntata di questa nuova idea televisiva.

Di cosa tratta Game of talents

Sta per partire una nuova avventura su Tv 8, vale a dire Game of talents, un game show condotto dal noto chef Alessandro Borghese. A partecipare saranno due squadre, le quali si affronteranno in otto manches, dove pescheranno una sfera contenenti premi in denaro, qualora il team riesca ad indovinare la domanda attinente al talento da scoprire, mentre se dovesse sbagliare, i soldi andranno agli avversari, una volta data la risposta avverrà la performance dei vari talenti partecipanti.

Al termine delle manches, la squadra vincitrice si aggiudica la serata, approdando così nel gioco finale, in cui si dovrà indovinare l’ultimo talento rimasto in gara nella sfera, nel caso di riconoscimento arriverà il tanto atteso montepremi accumulato nel corso della puntata. Ogni squadra sarà composta da un concorrente non conosciuto e da un personaggio famoso, nella fattispecie Mara Maionchi e Frank Matano, i quali si ritrovano dopo essere stati giudici ad Italia’s Got Talent ed a Lol, dove avevano rispettivamente il ruolo di presentatrice e concorrente.

Quando poterlo vedere in tv

Gli stessi Maionchi e Matano saranno i capitani delle due squadre, mentre alla conduzione ci sarà Alessandro Borgehese, diventato ormai volto fisso dei TV8, ma per la prima volta protagonista di uno show non attinente al suo mondo della cucina. Il diretto interessato si è detto entusiasta di affrontare questa nuova avventura e vuole cogliere questa opportunità.

A trasmettere il game show sarà l’emittente TV8, la prima puntata è prevista questo 26 ottobre, in seguito ne seguiranno altre , ogni martedì in prima serata. L’idea di Game of Talents è nata in Inghilterra, dove sono state trasmesse 10 puntate su Fox. Riguardo all’apputamento italiano sarà visibile alle 21 e 30, una volta terminato Guess My age.