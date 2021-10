Temptation Island, passo indietro di Pier Silvio Berlusconi? Il programma potrebbe tornare: ecco le ultime novità

Potrebbe presto partire su Italia Uno un nuovo reality, si tratta di Ultima fermata, ecco di cosa tratterà il programma e secondo le ultime anticipazioni date di recente, quando vederlo in tv prossimamente e chi lo andrà a condurre.

Gli argomenti della nuova trasmissione

Negli scorsi mesi si era parlato della possibilità di sospendere Tempation Island e di sostituirlo con un nuovo format, all’apparenza simile al precedente, ma con altri meccanismi ed un titolo diverso. Da quanto trapela, il progetto sta per nascere, ma il precedente reality sembra destinato a rimanere ancora per qualche altra stagione, a partire dalla prossima estate, sempre su Canale 5.

Per quanto riguarda il nuovo programma, la sistemazione nel palinesesto Mediaset non adrebbe a coinvolgere la rete ammiraglia, ma partirebbe su Italia Uno a breve. Tale trasmissione ricalcherebbe quanto visto in Tempations Island, vale a dire la partecipazione di coppie alla ricerca di capire la loro situazione, in particolare è rivolta, come da annunci, a quando uno dei due è intenzionato a lasciare il proprio partner e teme di doverglielo dire, ma al contempo è alla ricerca di salvare il loro rapporto.

Il periodo in cui avrà inizio e chi potrebbe condurlo

La produzione è affidata a Maria De Filippi e dalla Fascino, ancora dei dubbi su chi potrà essere il conduttore del docu reality, anni fa doveva essere Stefano De Martino, poi passato in Rai. Tra i papabili rimane in corsa il nome di Filippo Bisciglia, ma nelle prossime settimane potrebbe essere risolto il dilemma della conduzione di tale trasmissione.

Da decidere sarà anche il periodo in cui verrà trasmesso, in questi giorni si sono infatti aperti i casting per partecipare alla prima edizione di Ultima Fermata. Probabile un suo avvio per l’inizio del 2022, o al massimo potrebbe esserci uno slittamento in primavera, di certo il programma avrà la sua partenza in prima serata su Italia Uno, il resto si scoprirà successivamente.