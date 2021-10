Beautiful, anticipazioni: Ridge pronto a convolare a nozze con Shauna | La mossa di Brooke

Tutto quello che accadrà nella puntata di oggi, 26 ottobre 2021, di Beautiful: le anticipazioni sul nuovo appuntamento pomeridiano con la soap opera americana più amata in Italia.

La trama di Beautiful continua a concentrare l’attenzione sullo stato di salute di Steffy, ormai dipendente dagli oppiacei e fuori di sé. La condizione della donna sta particolarmente turbando la famiglia, tanto da coinvolgere non solo Ridge ma anche Hope e Liam. Quest’ultimo, dopo aver messo in dubbio la buona fede del dottor Finnegan, deciderà di allearsi con lui per tentare di far comprendere a Steffy la gravità della sua situazione.

I tre uomini, quindi, unendo le loro forze, metteranno Steffy di fronte alla triste realtà: dopo l’incidente stradale che le stava per costare la vita, ha sviluppato una dipendenza che la sta allontanando dalla figlia Kelly e dalle persone che la amano. Liam, Ridge e Finnegan alla villa, dunque, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Beautiful, riusciranno a far ammettere a Steffy il problema.

Beautiful, anticipazioni: Steffy va in riabilitazione

Nella puntata di oggi, 26 ottobre 2021, di Beautiful, Steffy riuscirà a risalire la china e a comprendere che la pressione della famiglia su di lei dipende dal suo reale stato di salute psico-fisica.

Caduta nell’oblio degli oppiacei, ha perso la lucidità che la contraddistingueva e si è trasformata in una persona irascibile e incapace di essere razionale.

Ammettendo quanto le sia accaduto, Steffy accetterà di iniziare un percorso di riabilitazione che le permetterà di liberarsi dalla sua dipendenza e tornare ad essere la donna e la mamma di un tempo.

Ridge, davanti a questa ammissione, tirerà un sospiro di sollievo e rientrerà a casa dalla moglie Shauna. Ma non sa ancora che lo attende una sorpresa…

Leggi anche–>Beautiful, che fine ha fatto Ridge? Eccolo a 64 anni dopo il grave incidente

Leggi anche–>Era Ridge di Beautiful, oggi a 68 anni (e qualche ritocchino) è cosi

Beautiful, anticipazioni: Quinn fa pressione su Shauna

A casa Forrester, intanto, Quinn ha raggiunto Shauna per convincerla ad organizzare un nuovo matrimonio con Ridge alla presenza di tutti i familiari.

L’intento di Quinn è quello di affossare definitivamente Brooke dimostrandole che Ridge si è ormai allontanato da lei e ama un’altra donna.

Le pressioni della moglie di Eric proseguiranno anche quando, al rientro di Ridge a casa, la donna insisterà affinché anche lui appoggi le seconde celebrazioni con la nuova moglie.

L’intento di Quinn sarà, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 ottobre 2021, di Beautiful, di far sì che la coppia organizzi le nozze nelle prossime 24 ore.

Ridge, davanti a questa ipotesi, non sembrerà essere contrariato…