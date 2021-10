Uomini e Donne, anticipazioni: l’addio del protagonista a Maria De Filippi scuote il pubblico

Uomini e Donne fa compagnia agli italiani nel primo pomeriggio dopo la soap opera spagnola Una vita. Come sempre regala tantissime emozioni e non farà eccezione la puntata che andrà in onda oggi, martedì 26 ottobre. Protagonista assoluto sarà Matteo Fioravanti. Ecco cosa accadrà nello studio di Maria De Filippi.

Matteo saluta il pubblico di UeD

Qualche settimana fa è stato smascherato Joele Milan, il tronista che durante un ballo aveva fatto una proposta alla corteggiatrice Ilaria Melis. In pratica lei avrebbe dovuto accettare il segui su Instagram di un suo amico, dunque ciò ha fatto dubitare sulla sua lealtà. Da poco sono usciti allo scoperto con un bacio che non hanno esitato a rendere pubblico sul web. Anche se non c’è stato il classico finale, i telespettatori sono contenti che sia sbocciato l’amore tra i giovani. Per quanto riguarda Matteo Fioravanti il percorso è stato sicuramente diverso. Secondo le anticipazioni potrebbe lasciare lo studio per un valido motivo.

La scelta anticipata

Stando a quanto riportato da alcune talpe, il tronista avrebbe scelto nella puntata registrata il 10 ottobre. I telespettatori sanno che lui è sempre stato indeciso tra due corteggiatrici, ma alla fine ha fatto ha scelto Noemi Baratto. Matteo, nonostante abbia iniziato questo percorso un mese e mezzo fa, ha ammesso che non riesce a stare lontano da lei. Non ha mai nascosto di aver conosciuto tante ragazze negli ultimi tempi, ma a un certo punto ha deciso di cambiare stile di vita. Con la partecipazione al programma ha conosciuto Noemi, la quale non è passata inosservata per la folta chioma e la carnagione ambrata. I due hanno sempre emozionato il pubblico perché le loro esterne sono sempre state pulite e senza maschere. Non hanno mai avuto paura di esternare i propri sentimenti, anche se spesso hanno avuto dei battibecchi. In una delle puntate precedenti Matteo ha detto di essere stato infastidito da alcune foto pubblicate da lei su Instagram. Per fortuna la faccenda si è risolta con una promessa: eliminazione immediata degli scatti qualora dovessero fidanzarsi. Sembra proprio che Noemi dovrà mantenere la parola data. Per assistere alla scelta non ci resta che attendere la puntata.

Curiosità sulla corteggiatrice

Noemi è una bellissima ragazza di Napoli, nata il 4 gennaio del 2000. Lavora come parrucchiera in un negozio non molto lontano da casa sua punto lei si è presentata a Uomini e Donne con le idee ben chiare, dato che aveva avuto modo di vedere nel piccolo schermo il tronista. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, dal momento che Matteo non ha atteso le feste natalizie per fare la tua scelta. Molti attendono anche quella delle sue compagne d’avventura: Andrea Nicole e Roberta Giusti.

