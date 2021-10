Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 ottobre: Tina imbroglia tutti per salvare la sua carriera!

Cosa rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardo alla puntata del 26 ottobre 2021? Scopriamolo insieme!

Nell’episodio in onda alle 15 e 55 su Rai Uno de Il Paradiso delle Signore vedremo Ezio particolarmente sconvolto dall’incontro con Gloria, che è tornata per chiudere il cerchio con il suo passato.

La Moreau vuole chiarire le cose con il marito e decide di fissare un appuntamento con l’uomo: i due si incontrano, ma il faccia a faccia è un disastro!

Il Paradiso delle signore, Ezio e Gloria: l’incontro tra la Moreau e il suo ex marito

La capocommessa è decisa ad andare fino in fondo alla faccenda: non vuole lasciare Milano e prova in tutti i modi ad affrontare quello che è il suo ex marito. Sa che è la cosa giusta da fare e sa che Armando sarà al suo fianco in questo momento difficile: l’uomo ha promesso di non abbandonarla.

Il Colombo è rimasto molto turbato dalla vista della sua ex moglie: entrambi sanno che sarà impossibile evitarsi da questo momento in poi. A questo punto Gloria decide di mettere tutte le carte in tavola e chiede a Ezio di incontrarsi fuori dal grande magazzino per poter parlare da soli, lontano da occhi e orecchie indiscreti. Il padre di Stefania proverà a tirarsi indietro rispetto a questa richiesta, ma poi sarà costretto a cedere e l’incontro riserverà non poche sorprese agli spettatori della soap italiana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: l’imbroglio di Tina coinvolge Anna

Nel frattempo Tina coglie al volo un’opportunità per salvare la sua carriera: Brivio è notevolmente colpito dal talento della ragazza e le ha chiesto di registrare subito la demo musicale per il film in uscita. La bella cantante è convinta di voler partecipare alla realizzazione della pellicola, ma sa che facendolo metterebbe a rischio la sua vita professionale futura. Le sue corde vocali, infatti, sono molto deboli e la donna deve operarsi il prima possibile. Indecisa tra rinunciare a questa opportunità e dire no al produttore e pensare alla sua salute con il rischio di mandare a monte per sempre la sua carriera, Tina metterà in atto uno stratagemma.

Dopo aver ascoltato Anna cantare, la ragazza avrà una brillante idea che risolverà il suo problema: farà incidere la demo alla Imbriani. Con questo piccolo imbroglio pensato a fin di bene vuole risolvere le cose, ma non sa che la situazione potrebbe sfuggirle di mano da un momento all’altro.

Cosa succederà agli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore? Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, continuerà a preparare le sue mosse: la Contessa avvertirà Ludovica dell’imminente gala che si terrà al Circolo, una nuova festa da organizzare con una novità per niente irrilevante. Dovrà essere Marcello a fare da direttore: in questo modo la Di Sant’Erasmo avvertirà la Brancia rispetto al suo futuro. Il Barbieri non dovrà commettere alcun errore e dimostrarsi all’altezza del grande impegno sociale preso. Cosa succederà alla festa? Marcello farà colpo su tutti o sarà un completo insuccesso?