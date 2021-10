Raffaella Mennoia, il segreto sul rapporto con Maria De Filippi: “Ero in crisi nera e lei…”

Il successo di Uomini e Donne e di altri programmi di Maria De Filippi sta nel lavoro degli autori, prima fra tutti Raffaella Mennoia, al fianco della conduttrice da più di 20 anni. Il rapporto tra le due donne della tv è fatto di stima e rispetto reciproci, e anche di un segreto che la Mennoia ha rivelato solo recentemente.

Ospite di Uomini e Donne nell’ultima puntata andata in onda ieri, 25 ottobre, Raffaella Mennoia ha presentato il suo primo romanzo – Cupido spostati – e ricordato con Maria De Filippi gli esordi davanti al piccolo schermo. Prima di diventare autrice del programma, infatti, la Mennoia è stata parte del pubblico parlante delle prime edizioni di Amici. Ai tempi aveva circa 23 anni.

Così come molti altri ragazzi presenti in studio in quegli anni, Raffaella è stata notata da Maria De Filippi, che ha scelto di inserirla nel suo team di collaboratori affidandole l’arduo compito di curare il programma e i suoi contenuti. A distanza d 25 anni dalla prima collaborazione, la Mennoia continua ad essere uno dei bracci destri della conduttrice di Canale 5 e, ad oggi, ha deciso di trasferire parte della sua esperienza in un libro in cui parla di sé, ma anche e soprattutto di alcune coppie che hanno calcato gli studi televisivi di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia, l’aiuto di Maria De Filippi nella difficoltà

La stesura del suo primo romanzo non è stata facilissima per Raffaella Mennoia che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di aver lasciato da parte il libro la scorsa estate.

Assalita da una serie di dubbi ed incertezze, l’autrice ha vissuto un periodo di grande difficoltà durante il quale Maria De Filippi le ha teso una mano.

“In agosto ero in crisi nera e a un certo punto Maria De Filippi mi chiese se mi servisse una mano e mi ha aiutata”, ha svelato Raffaella al settimanale.

“Le ho fatto leggere il mio romanzo perchè per me era fondamentale la sua approvazione – ha spiegato – . Mi disse che era molto carino e di stare serena. Allora mi sono fatta coraggio e l’ho finito”.

Raffaella Mennoia, le difficoltà del lavoro di autrice

Autrice di Uomini e Donne e, oggi, anche scrittrice, Raffaella Mennoia non ha avuto remore nell’ammettere che il lavoro dietro le quinte del dating show le assorbe gran parte della vita, anche di quella privata.

“Questo è un lavoro che, in realtà, uno non smette mai, neanche quando torni a casa – ha raccontato lei alle telecamere di Canale 5 – . Te lo porti dietro perché hai delle responsabilità, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche per le persone che partecipano a questo programma e che investono dei sentimenti”.

Nel libro, inoltre, la Mennoia parla dell’inizio della sua relazione sentimentale con Alessio Sakara, cui è legata da diverso tempo e con cui, al momento, non ha alcuna intenzione di convolare a nozze.