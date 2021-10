Nuovo amore per l’ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero? L’indizio social: “Sono incuriosita da…”

Valentina autiero è stata una dama del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Nonostante non sia più presente nello studio, sui social è molto seguita e amata. Di recente ha realizzato una Instagram story in cui lascia intendere che potrebbe esserci qualcuno nella sua vita. Ecco tutti i dettagli.

Nuova fiamma per Valentina Autiero?

Valentina Autiero è entrata subito nel cuore dei telespettatori del programma per la sua semplicità e lealtà. Dotata di un incredibile fascino, non ha mai agito con doppi fini e non ha mai parlato alle spalle di nessuno. Si è sempre messa in gioco, anche quando era consapevole di avere tutti contro. Purtroppo le sue storie d’amore nate nello studio non hanno mai avuto un lieto fine. David Scarantino decise di mettere la parola fine alla loro conoscenza per focalizzarsi su Cristina Incorvaia (con la quale ha partecipato a un’edizione di Temptation Island Vip). Anche l’ultima con Germano Avolio è finita male. Una volta tornata nello studio, la dama ha raccontato che le cose non sono andate bene dal momento che era sempre lei a cercare lui. Roberta Di Padua le diceva sempre di non fare il primo passo per capire le sue intenzioni. Alla fine ci aveva visto bene, dunque hanno preso strade diverse. Maria De Filippi le aveva consigliato di tornare solo dopo aver superato il momento. Non è più tornata e molti credono che dipenda da un presunto uomo nella sua vita. E’ stata proprio lei a comunicarlo con una storia.

“Sono incuriosita abbastanza da una persona”

“Beh diciamo che in questo momento sono incuriosita abbastanza da una persona”, ecco cosa ha risposto a un utente social. Valentina ha attivato la modalità fammi una domanda su Instagram, dunque i follower si sono scatenati e lei ha sempre risposto a ogni singolo quesito. Uno in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Infatti ha fatto capire che nella sua vita ci potrebbe essere qualcuno in grado di conquistare il suo cuore. Non è chiaro se ci sia già riuscito, fatto sta che i fan sono contenti. Del resto lei è sempre stata una delle poche dame intente a trovare il vero amore nel contesto televisivo di Uomini e Donne.

I pareri di Valentina sui partecipanti

Anche se Valentina non è più presente nello studio, ha sempre espresso una sua opinione sulle dinamiche dei partecipanti. Quando era seduta sul trono Samantha Curcio, aveva criticato il suo modo di fare con i corteggiatori. Come se non bastasse aveva insinuato che molte coppie del Trono Over erano nate solo per visibilità. Per quanto riguarda Gemma Galgani, non ha accettato il motivo che l’ha spinta a rifarsi il seno

