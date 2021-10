Amici, un presunto tradimento dietro alla sparizione social di Albe? L’inedito retroscena

Scoppia il caso nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo la decisione di Albe di cancellare – forse momentaneamente – il suo profilo Instagram. Cosa si nasconde dietro la scelta del cantante?

Albe è entrato nella Scuola di Amici attirando fin da subito il pubblico per la sua somiglianza con l’ex concorrente e vincitore della sezione canto del talent, Sangiovanni. In pochissimo tempo il suo profilo Instagram ha raggiunto milioni di follower che hanno iniziato a seguirlo con assiduità, apprezzandone la crescita all’interno della scuola.

Qualcosa, però, sembra essere cambiata nelle ultime ore. Albe è finito al centro del gossip per il bacio con Serena, anche lei allieva ballerina di Amici, mentre sui social la sua presunta ex fidanzata si ribellava a questa situazione lasciando intendere di essere stata tradita. I pettegolezzi iniziati a circolare sul conto di Albe, dunque, hanno scatenato la reazione di alcuni utenti della rete, che hanno iniziato a subissarlo di messaggi e insulti.

Albe sparisce dai social: cosa sta succedendo

Travolto da messaggi denigratori da parte degli utenti della rete, nelle ultime ore Albe pare abbia preso una decisione drastica che ha lasciato tutti di stucco.

Il cantante di Amici, infatti, ha momentaneamente disattivato il suo profilo Instagram scatenando il panico tra i fan.

Molti di questi ritengono proprio che sia colpa degli hater se il loro beniamino abbia deciso di sparire dal mondo del web dopo le accuse di tradimento nei confronti della presunta ex fidanzata.

La valanga di insulti nei confronti di Albe, infatti, pare si sia scatenata dopo la messa in onda del bacio con la ballerina Serena e la pubblicazione di un post Instagram da parte della ragazza che stava con lui prima di Amici.

Quest’ultima, tale Giulia, ha commentato sui social: “[…]Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con S. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo. Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire, alla fine la verità esce sempre”.

Amici fa una sorpresa ad Albe

Dopo la decisione di cancellare il profilo da Instagram, Albe ha ricevuto una bellissima sorpresa organizzata per lui da Amici.

Chiamato in studio da Maria De Filippi, il cantante ha avuto modo di confrontarsi telefonicamente con Sangiovanni, che lo ha invitato a pensare solo alla musica e non a chi dice che si somiglino tanto.

“[…]Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato queste sensazioni prima. Io sono molto contento nel sentirti così – ha iniziato l’ex concorrente di Amici – . So che quando ti dicono queste cose della somiglianza ti toccano. Però non perdere tempo a leggere chi dice questo. Concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo[…]”.

Albe, evidentemente emozionato, non ha potuto far altro che ringraziare Sangiovanni per l’intervento e Maria De Filippi per la sorpresa che gli è servita a risollevargli il morale.