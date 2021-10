Un posto al Sole, anticipazioni 25 ottobre: Fabrizio e Marina si dico addio?

Fabrizio e Marina, Filippo e Serena, Silvia e Rossella: cosa succederà alle tre coppie di personaggi nella prossima puntata di “Un posto al sole”?

Tema portante della puntata di “Un posto al sole” in onda martedì 26 ottobre su Rai 3 è l’amore in diverse sfaccettature. Quello complicato tra Fabrizio e Marina, quello nascente tra Filippo e Serena, e quello adultero tra Silvia e Michele che condiziona l’amore materno tra la prima e la figlia Rossella. In questo episodio vedremo la Giordano navigare tra sempre maggiori difficoltà nel tentativo di aiutare il Rosato a salvare il pastificio. Discorso diverso, invece, per la Cirillo e il Sartori, che sembra pian piano capire che la strada giusta da percorrere è quella accanto alla moglie. Rossella, infine, vive ancora un momento di crisi profonda per aver scoperto il tradimento della madre, mentre il ritorno di Michele a Napoli si fa sempre più vicino.

Fabrizio e Marina: storia al capolinea?

La relazione tra Fabrizio e Marina non fa altro che complicarsi ogni giorno di più. La Giordano non riesce a capire come suo marito sia stato capace di perdere così tanto il controllo e ora è furiosa con lui. Preda di questi sentimenti, si è riavvicinata a Roberto, che non si è fatto scappare l’occasione per ricordarle che è lui l’uomo perfetto per lei. Questo, insieme alla difficoltà che sta vivendo, spingerà la manager verso l’arresa e di conseguenza la sua storia con il Rosato si troverà a un bivio: da una parte, c’è lei che non sa più come aiutarlo, dall’altro lui soffocato da sensi di colpa per le decisioni prese nel tentativo di salvare il pastificio. Come andrà a finire?

Nella mente di Filippo riaffiorano i primi ricordi

Dopo la paura per il rischioso parto, Serena può finalmente stringere tra le braccia la sua bambina. La felicità per il lieto evento contagia tutti, Filippo compreso: la nascita della sua secondogenita Beatrice sembra averlo convinto che il suo posto è accanto alla moglie e alle sue due figlie. A confermare il suo sentore, è un ricordo che viene improvvisamente alla luce nella sua mente. Si tratta di un piccolissimo ma significativo dettaglio che potrebbe dissipare finalmente le sue perplessità e riportarlo alla sua vera identità.

Crisi tra Rossella e Silvia

Le cose appaiono totalmente diverse per Rossella e Silvia. Scoperta la relazione con l’amante Giancarlo, la figlia della Graziani vive uno stato di profonda angoscia che le impedisce di riflettere in maniera lucida sulla decisione da prendere in merito alla faccenda. La crisi interiore che sta attraversando sarà tale da influenzare anche il suo rendimento lavorativo: Riccardo fa di tutto per coprirla come può, ma è chiaro che la situazione non potrà durare a lungo. Anche per Silvia si tratta di una situazione alquanto delicata da gestire. La Graziani sta cercando in tutti i modi di tenere Giancarlo lontano, soprattutto in vista dell’imminente ritorno di Michele a Napoli. Gli confesserà tutto o tenterà di nascondere il misfatto?