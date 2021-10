Wanda Nara e Mauro Icardi, prima il divorzio poi la pace: “Ci siamo scelti di nuovo”

Epilogo lieto per Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia, che aveva annunciato la separazione, aveva anche firmato le carte per il divorzio dopo il tradimento di lui con Eugenia Suarez. Ora, però, è la stessa argentina ad annunciare la riappacificazione con l’attaccante del PSG.

La querelle familiare che ha visto coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi ha tenuto banco, sui giornali di gossip e sul web, per diversi giorni. A lanciare la bomba su Instagram era stata proprio l’argentina, che con una storia aveva lasciato intendere che il marito l’avesse tradita rovinando, così, la loro famiglia. E, come emerso dai salotti televisivi argentini, pare proprio che la Nara, assoldando un investigatore privato, avesse scoperto una serie di messaggi compromettenti tra Icardi e Eugenia – detta China – Suarez.

Così, mentre Maurito tentava di sviare gli appassionati di gossip pubblicando su Instagram scatti d’amore insieme alla moglie, lei continuava a ribadire di essersi definitivamente separata dal marito perché crudelmente tradita. E, a quanto pare, le carte del divorzio erano già state firmate e, dopo otto anni di amore, Icardi e la Nara erano sul punto di dirsi addio e prendere strade diverse. Qualcosa, però, ha cambiato il corso del destino della coppia…

Wanda Nara: “Mauro aveva accettato divorzio”

Con un lungo quanto inaspettato post su Instagram in cui ricompare abbracciata a Mauro Icardi, Wanda Nara ha annunciato la riappacificazione con il marito.

“Le foto che ho pubblicato negli ultimi mesi mostrano quanto stavamo bene e quanto eravamo felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita – ha iniziato a scrivere l’argentina – . Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio”.

Scoperto il presunto tradimento di Icardi, dunque, pare che Wanda Nara sia andata direttamente dall’avvocato per avviare la separazione.

“Quando ha detto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo andare avanti così, che se separarsi era l’unico modo per mettere fine a un dolore così grande era meglio farlo – si legge ancora su Instagram – . Siamo andati dall’avvocato”.

“In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo – ha rivelato la Nara – . Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come mai nessuno aveva fatto prima: ‘Ti ho dato tutto e hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo renderebbe felice anche me’”.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la riappacificazione

La lettera che Mauro Icardi ha scritto a Wanda Nara il giorno dopo aver firmato le carte per il divorzio, avrebbe aperto gli occhi alla donna.

Accecata dalla rabbia per il tradimento del marito, l’argentina è riuscita a mettere da parte l’astio e comprendere quanto l’allontanamento dall’attaccante l’avrebbe ferita, forse ancor di più della scappatella con la Suarez.

“E lì ho capito che pur avendo tutto non ho niente senza di lui – ha continuato a scrivere Wanda – . Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia”.

“L’importante è che abbiamo trovato la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, liberamente ci siamo scelti di nuovo. Ti amo”, ha concluso lei confermando, dunque, la riappacificazione con Mauro Icardi.