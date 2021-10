Avete mai visto il compagno dell’attrice Vanessa Scalera, la Imma Tataranni di Rai Uno? Lui famosissimo regista

Vanessa Scalera è una delle attrici italiane più amate dagli italiani. Nel 2019 ha riscosso un grande successo nel ruolo di protagonista nel telefilm Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Non tutti sanno che ha un compagno, con il quale condivide la passione della recitazione. Si tratta di Filippo Gili. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Filippo Gili e la passione per la recitazione

Filippo Gili è un attore, regista e sceneggiatore italiano. È nato il 20 dicembre 1966 ed è cresciuto nella capitale italiana. Si è diplomato presso l’Accademia Nazionale di Arte drammatica Silvio D’Amico per poi iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dedicandosi soprattutto al teatro. Non a caso negli anni novanta ha interpretato vari ruoli sul palcoscenico teatrale, riscuotendo un grande successo. Ha avuto grande visibilità nella fiction Buongiorno mamma!, in cui ha interpretato Filippo Della Rosa. Nella fiction è un medico che ha sposato per interesse una donna di nome Lucrezia, ovvero la regina di Bracciano. Proprio perché non c’è amore nel matrimonio, Filippo ha sempre compiuto dei gesti di alta infedeltà. Tuttavia il buon senso lo spinge a fare da paciere nei conflitti di famiglia. Ha diretto in qualità di regista un’importante opera teatrale intitolata Antigone. Per quanto riguarda la vita reale è fidanzato con Vanessa Scalera da 13 anni. I due hanno avuto anche modo di collaborare in alcune sceneggiature, dal momento che hanno in comune la passione per la recitazione. Infatti insieme hanno girato le scene di Prima di andare via. Il risultato è stato fantastico, in quanto hanno solo ricevuto tanti applausi dal vasto pubblico. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di professionalità e fascino.

Vanessa Scalera, una vita tra teatro e televisione

Filippo Gili e Vanessa Scalera non sono mai finiti al centro del gossip se non per la loro storia d’amore. Lei è nata a Mesagne il 5 aprile 1977 in provincia di Brindisi. Si è trasferita a Roma per diplomarsi nella scuola di teatro La Scaletta di Antonio Pierfederici. Tra i suoi primi successi teatrali abbiamo La coscienza di Zeno con Massimo Dapporto nel 2003. Si è messa alla prova sia al cinema, lavorando per Marco Bellocchio e Nanni Moretti, sia nel piccolo schermo nel ruolo di Imma Tataranni. La protagonista del telefilm è il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Matera. Donna forte e determinata sul lavoro, tra le mura domestiche è amorevole e dolce con la famiglia.

“Io amo Roma perché…”

“Io amo Roma perché la considero una grande città meridionale, una Babele di quartieri, un labirinto di tesori e problemi. Sono una meridionale con ritmo di vita lento. Vado dal fruttivendolo, a prendere il caffè, mi fermo a Dolci Desideri per un millefoglie, vado a mangiare fuori a Trastevere da Mario’s…”, ecco come aveva motivato la Scalera la scelta di trasferirsi nella capitale italiana durante un’intervista rilasciata a Repubblica.

