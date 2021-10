Misteri italiani, il delitto di via Poma: a 30 anni dall’omicidio tra errori e zone d’ombra

Oltre 30 anni di indagini, errori, zone d’ombra. Quelle 29 coltellate a Simonetta Cesaroni, chi le ha inflitte? Il delitto di via Carlo Poma n.2, avvenuto a Roma il 7 agosto del 1990 è ancora senza un responsabile. La famiglia è ancora in cerca di risposte con un dolore che sembra non avere mai fine. Tra le molte ipotesi, alcune delle più fantasiose: servizi segreti, coinvolgimenti del Vaticano, il servizio di Videotel, il portiere indagato, il fidanzato, la Banda della Magliana, l’arma del delitto mai trovata. Simonetta trucidata senza pietà non ha mai avuto giustizia.

Nel corso degli anni, tra il 1990 e il 2011, sono state diverse le persone accusate del delitto. Il principio fu Pietrino Vanacore, il portiere dello stabile luogo dell’omicidio, poi Salvatore Volponi, il datore di lavoro di Simonetta, poi Federico Valle, suo padre aveva uno studio nell’edificio, e infine Raniero Busco, il fidanzato della Cesaroni; vennero tutti scagionati.

Simonetta era una ragazza di 21 anni, viveva a Roma, a Cinecittà. A gennaio del 1990 aveva iniziato a lavorare come segretaria presso la Reli Sas, uno studio commerciale. Doveva svolgere lavoro di contabile per alcuni giorni della settimana presso gli uffici di un cliente appunto di via Poma 2. Simonetta era molto riservata, nessuno – tranne la madre – sapeva, delle telefonate anonime che riceveva in studio.

Quel pomeriggio

Simonetta, il pomeriggio del 7 agosto 1990, si era recata presso la sede dell’A.I.A.G. in via Poma per occuparsi di alcune pratiche. Volponi attendeva una telefonata alle 18.20 da parte della Cesaroni per essere informato sullo svolgimento del lavoro, ma l’ultimo indizio di Simonetta viva, risale alle 17.15 quando chiamò per lavoro Luigia Berrettini. Volponi non ricevette mai alcuna telefonata. Fu la famiglia a cercarla, quando non la vide rientrare alle 21.30, accompagnati da Volponi, dalla sorella Paola e dal fidanzato, raggiunsero gli uffici di via Poma e dopo essersi fatti aprire dalla moglie del portiere trovarono il corpo martoriato di Simonetta, uccisa con 29 coltellate.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Simonetta negli uffici viene inseguita da un uomo, fugge nella stanza opposta a dove lavora, ma viene immobilizzata a terra: qualcuno si posiziona sopra di lei in ginocchio e le preme i fianchi con le ginocchia, tanto forte da lasciarle degli ematomi. Poi la colpisce provocandole un trauma cranico che la fa svenire e quindi con un tagliacarte la colpisce 29 volte: sei colpi al viso, nell’occhio destro e poi nel sinistro. Otto su tutto il corpo, sul seno e sul ventre. Quattordici dal basso ventre a pube, ai lati dei genitali. Sul luogo del delitto vengono anche portati via degli abiti di Simonetta, dei fuseaux blu, la giacca e gli slip, con questi anche diversi effetti personali, tra cui gli orecchini, un anello, un bracciale e un girocollo che non verranno mai ritrovati. L’orologio invece le viene lasciato al polso. Vengono portate via anche le chiavi dell’ufficio che aveva in borsa. Simonetta viene abbandonata nuda, con indosso il reggiseno, abbassato e il seno scoperto. Un top è posto sopra il corpo a coprire le lacerazioni più gravi, quelle mortali. Indossa i calzini, le scarpe sono invece posizionate vicino alla porta.

La scena del crimine

La sera del 7 agosto viene effettuato il primo sopralluogo nell’appartamento da parte del vicequestore Sergio Costa, in servizio al SISDE. Oltre ai segni di arma da taglio, sul corpo di Simonetta vi era anche il segno di un morso sul collo. Nelle stanze non vi era disordine, sulla maniglia della porta della stanza dove si era consumato il delitto, c’era del sangue. Nella stanza viene trovato anche un foglietto con scritto “CE” e disegnato un pupazzetto a margherita, sotto la scritta “DEAD OK”. Venne chiarito solo nel 2008, durante la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ che era stato disegnato e dimenticato da un poliziotto che intervenne sulla scena del crimine. La morte di Simonetta, secondo quanto chiarito dall’autopsia, avvenne tra le 18 e le 18.30.

La polizia decide che la soluzione del delitto è dentro lo stabile e la mattina dell’8 agosto iniziano ad interrogare tutti gli occupanti dell’edificio. La famiglia dei quattro portieri sostiene di essere stata tutto il pomeriggio del delitto intorno alla vasca ubicata nel cortile, dalle 16.00 alle 20.00 e che quindi l’assassino non può essere passato dalla scala B senza essere stato notato. La polizia esplora ogni angolo dell’edificio in cerca degli abiti di Simonetta o di qualsiasi indizio, ma non trova nulla. Gli investigatori iniziano così a ricostruire le ultime ore di vita di Simonetta. Secondo quanto appurato dalle indagini, Simonetta è sola quel pomeriggio, la sorella l’ha lasciata alla metropolitana e lei si è recata in ufficio. Nessuno è stato visto entrare nella scala B e l’ultimo contatto con lei rimane quella telefonata di lavoro delle 17.35

L’analisi degli psicologi

Con gli anni, oltre alle indagini sulla scena del crimine e alle varie ricostruzioni, anche gli psicologi hanno provato a ricostruire i fatti. L’assassino, presumibilmente avrebbe tentato di violentare Simonetta ma non sarebbe riuscito ad avere un’erezione e la frustrazione l’ha condotto al terribile crimine. Poi, dopo l’ondata di furia omicida, resosi conto di quanto fatto, avrebbe tentato di pulire la scena del crimine ma qualcosa o qualcuno l’avrebbe interrotto.

Pietrino Vanacore

Secondo quanto ricostruito, Pietrino Vanacore non era con gli altri portieri nel cortile nell’orario del delitto. Inoltre, viene rinvenuto uno scontrino del ferramenta, dove Vanacore ha comprato un frullino alle 17.25. Secondo le testimonianze, Vanacore alle 22.30 è andato a casa dell’anziano architetto Cesare Valle, poco distante dall’ufficio luogo dell’omicidio, Valle ha però dichiarato che il portiere è arrivato da lui alle 23.00. Ed è questa mezz’ora a mettere nei guai il portiere. Gli investigatori trovano in un paio di suoi pantaloni delle macchie di sangue. Vanacore risulta assente dallo stabile tra le 17.30 e le 18.30, l’ora dell’omicidio e per gli inquirenti è questa la soluzione del caso. Viene così fermato dalla polizia il 10 agosto e passa 26 giorni in carcere. Il suo avvocato interviene poi per farlo uscire. A seguito di ulteriori indagini, emerge che le macchie di sangue nei pantaloni appartenevano allo stesso Vanacore, che soffre di emorroidi. Viene inoltre portata avanti la tesi che, chiunque abbia commesso l’atroce delitto, deve esserci per forza sporcato gli abiti del sangue di Simonetta e Vanacore ha indossato gli stessi abiti per tre giorni e non vi era su questi alcuna traccia del sangue della ragazza. Gli accertamenti seguiti successivamente sul DNA scagioneranno definitivamente Vanacore. L’uomo venne nuovamente tirato in ballo nel periodo delle indagini su Raniero Busco, poiché gli inquirenti pensavano che qualcuno potesse essersi introdotto nell’appartamento dopo il delitto e aver inquinato le prove e i magistrati aprirono quindi un fascicolo su Vanacore e dispossero una perquisizione il 20 ottobre 2008, che non portò a nulla di fatto. Vanacore si suicidò il 9 marzo 2010, gettandosi in mare vicino a Torricella. Lascio’ una scritta su un cartello: “20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio”, l’uomo il 12 marzo 2010 avrebbe dovuto deporre all’udienza del processo per l’omicidio a carico di Raniero Busco.

Raniero Busco

Nel febbraio del 2005 viene prelevato il DNA di 30 persone sospettate del delitto tra cui anche Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta ai tempi del delitto. Il DNA viene messo poi a confronto con quanto raccolto dal reggiseno della ragazza. Un anno dopo vengono sottoposti ad analisi anche l’orologio, l’agenda, i calzini, il fermacapelli, il corpetto e la borsa di Simonetta. Oltre a questi oggetti anche il tavolo della stanza dell’omicidio e il quadro e un vetro dell’ascensore trovato sporco di sangue. Sul corpetto e sul reggiseno della Cesaroni verrà rinvenuto un risultato utile: DNA maschile, rinvenuto su entrambi in tracce forse di saliva, non fu possibile stabilire esattamente il tipo di liquido biologico. 29 dei 30 sospettati vengono scartati dalla prova del DNA a gennaio 2007 poiché le tracce di saliva trovate sul corpetto e sul reggiseno, corrispondono solo al DNA di Raniero Busco. Un DNA che per sicurezza viene prelevato due volte, e analizzato e confrontato due volte. Il DNA dell’uomo è risultato corrispondente per sei volte su entrambi gli indumenti e l’uomo viene ufficialmente indiziato per l’omicidio di Simonetta e iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. Paola la sorella di Simonetta, dichiara nella primavera del 2008 ai Pubblici Ministeri Roberto Cavallone e Ilaria Calò che Simonetta aveva indossato indumenti puliti il giorno in cui venne assassinata. La polizia scientifica sottopone ad analisi una traccia di sangue rinvenuta sul luogo del delitto: la traccia contiene il sangue di Simonetta, mischiato con un soggetto maschile, l’assassino. Nella traccia che viene analizzata vengono isolati 8 alleli che coincidono con il DNA di Busco Gli 8 alleli vengono confrontati anche con i DNA degli altri 29 sospettati che risultano incompatibili con tutti gli altri 29 DNA. Nel processo di primo grado concluso nel 2011, Busco viene condannato a 24 anni, in quello d’appello concluso nel 2012 assolto e la sentenza confermata dalla cassazione nel 2014.

L’assoluzione di Busco

In merito all’assoluzione di Busco, “non vengono taciuti i punti oscuri della vicenda”. In particolare, per quel che riguarda le tracce di Dna e il morso di Busco, la Cassazione ha scritto che “si dimostra la insostenibilità della sua attribuzione a Busco e dell’origine salivare del Dna presente sui capi di vestiario repertati”. Questa incertezza, ha aggiunto la Cassazione, non può “essere colmata in modo diverso: la Corte territoriale dimostra, infatti, che la ricostruzione adottata nella sentenza di primo grado è suggestiva, ma ampiamente congetturale in ordine a vari aspetti, come l’effettuazione della telefonata da Simonetta Cesaroni a Busco all’ora di pranzo di quel giorno, il contenuto di tale telefonata, la conoscenza da parte di Busco del luogo dove la Cesaroni lavorava, la spontaneità della svestizione da parte della vittima, l’autore dell’opera di ripulitura della stanza, le modalità e i tempi di tale condotta, movente dell’omicidio, la falsità dell’alibi da parte dell’imputato”. La Corte d’Assise d’Appello lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

Le altre piste

Il 30 gennaio 1995, a seguito del proscioglimento definito di Vanacore, una lettera anonima spinge la procura ad indagare in merito al servizio di Videotel, una conversazione alla quale si poteva accedere dal computer, utilizzata agli inizi degli anni novanta. Un servizio simile all’odierno internet. Secondo la pista Simonetta aveva fatto uso di questo servizio e preso appuntamento con il suo assassino. Qualcuno, affermò di aver riconosciuto Simonetta in una interlocutrice di Videotel che si firmava Veronica e secondo un’altra testimonianza vi era un altro utente che si firmava Dead – come il bigliettino rinvenuto sulla scena del crimine – che, entrato in rete dopo il 7 agosto affermò di averla uccisa a tutti gli utenti. Una pista poi abbandonata una volta scoperto che il lavoro di Simonetta era solo di videoscrittura e che non vi era quindi la possibilità di accedere ai servizi di Videotel.

Sono diverse le ipotesi fatte sull’omicidio di via Poma, un’altra parla di fatti misteriosi collegati alla sede A.I.A.G. di via Poma, notizie sul fatto che l’ufficio sarebbe stato luogo di copertura per alcune attività dei servizi segreti italiani. Un’altra ipotesi invece sarebbe legata ad operazioni illecite compiute da alcuni soggetti appartenenti ai servizi segreti, che Simonetta fosse incaricata di stipulare contratti per conto di alcune società al di fuori della sua normale professione.

La banda della Magliana

Anche la banda della Magliana è tra le piste seguite per l’omicidio di Simonetta, che secondo questa ipotesi avrebbe scoperto negli archivi della A.I.A.G. dei documenti segretissimi che testimoniavano dei presunti favori fatti dalla stessa A.I.A.G. e altri enti edili a favore della Banda della Magliana con il benestare del Vaticano, una pista poi abbandonata poiché dalle indagini non emerse nulla di concreto in questa direzione.

La famiglia non si arrende

“Resta il dolore e restano tanti dubbi: il pm dia segnali”, sono le parole del legale Federica Mondani, che ha così sollecitato i magistrati ad un “segnale che in questi ultimi anni non è mai arrivato”. L’assassinio di via Poma “rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato”. A suo parere “bastava qualche approfondimento in più ma ciò non è stato fatto”. Mondani cita alcuni misteri legati all’ omicidio: il morso trovato sul corpo di Simonetta, per cui la famiglia ha sempre chiesto una nuova perizia. L’ex fidanzato Busco, non vuole più sentir parlare della vicenda e “Vuole essere dimenticato”, ha dichiarato il suo difensore Paolo Loria. Per lui “via Poma è lunga storia fatta di errori, omissioni, depistaggi. Oggi, a distanza di 30 anni, chi ha il coraggio di avviare nuovi accertamenti dopo ben sette fallimenti?”.