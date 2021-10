Droga dello stupro, il racconto di una ragazza a Storie Italiane:«Ho bevuto, poi 5 ore di buio»

Al programma di Rai 1 è intervenuta una ragazza che ha subìto abusi proprio sotto effetto di questa droga e ha raccontato la sua storia

A Storie italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele si è parlato di droga dello stupro, con una testimone che ha raccontato cosa le è accaduto. Tale droga, anche detta Gbl, è stata al centro delle cronache recentemente per via di 39 arresti a Roma. La testimone ha raccontato durante la trasmissione di aver subìto abusi proprio sotto gli effetti di questo stupefacente.

«Sono andata in montagna con una mia amica», ha detto, «perché c’era una festa per Ferragosto. Eravamo in un giardino, insieme a persone che non conoscevo, ho bevuto e poi non ricordo più niente. Mi sono svegliata nel letto di questa mia amica e da lì ho scoperto che un ragazzo aveva abusato di me sessualmente.

Non ricordavo niente, durante la serata poi mi sono arrivati i flash. Ho 5 ore della mia vita che mancano e questo non può essere dovuto all’alcol. Mi ricordo che venivo spostata, ero immobile. Mi hanno tirato i capelli, toccata, ma non riuscivo a fare niente. Come se non fossi lì, come se la mia volontà fosse stata azzerata…»

La ragazza, prima di concludere il suo discorso, ha dato un consiglio alle sue coetanee:«Ero nel panico, mi sentivo da sola e volevo tornare a casa. Dico alla ragazze di stare attente, uno non ci va mai a pensare, crede che certe cose possono accadere solo nei film o agli altri, ma invece una cosa del genere può capire a tutti», ha chiosato.