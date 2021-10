Elezioni sindaco Verona, il sì dell’ex Hellas Tommasi al centrosinistra

L’ex centrocampista di Hellas e Roma, Damiano Tommasi, ha detto sì alla candidatura a sindaco alle elezioni di Verona, ma chiede di fare un percorso

Damiano Tommasi, ex centrocampista di Hellas Verona, Roma e Nazionale ha detto sì a una sua candidatura a sindaco di Verona con il centrosinistra. La condizione è però quella di fare un percorso con i partiti, prima di dare annunci definitivi. Tommasi si è detto disponibili a candidarsi alla guida di un ampio centrosinistra, con tutti i partiti della coalizione.

L’ex Hellas ha detto di essere consapevole della complessità degli argomenti che dovrò affrontare ma ha detto di confidare nel supporto dei partiti che lo hanno scelto. Dopo la riunione, in una nota si è spiegato che ora «partirà un percorso unitario e aperto sui temi e le prospettive di Verona» precisando che «Tommasi ha dato la disponibilità a confrontarsi con tutte le realtà per un’idea alternativa di città, in vista della possibile formalizzazione della sua candidatura».

Tommasi, 46 anni, è di Sant’Anna d’Alfaedo, è sposato con sei figli. Il suo nome era tra i papabili candidati a sindaco anche nelle elezioni 2017. Lo scorso maggio aveva preso parte a un progetto del gruppo civico Traguardi, ma anche in quella occasione si tenevano aperte tutte le possibilità. Un sondaggio del marzo scorso gli attribuiva un consenso del 31,3% come possibile candidato sindaco.

Un altro sondaggio, fatto a gennaio 2021, lo dava invece al 28%. Un terzo sondaggio, infine, lo dava al 16%. Si tratta di mere ipotesi dato che, al tempo dei sondaggi, nessuno sapeva se l’uomo avrebbe deciso di candidarsi a sindaco di Verona come nessuno sa se la Lega sosterrà una ricandidatura di Federico Sboarina o se deciderà di allearsi con Flavio Tosi.