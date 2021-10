Prendono il Covid a festa per nozze d’oro: 4 vaccinati in terapia intensiva

Quattro anziani, tre uomini e una donna, hanno contratto il Covid durante un pranzo per festeggiare le nozze d’oro a Torreglia (Padova)

Quattro anziani, tre uomini e una donna, hanno contratto il Coronavirus a una festa per nozze d’oro a Torreglia (Padova). Tutti e quattro erano vaccinati e nonostante questo hanno contratto il virus in modo grave. Ciò che preoccupa è che le loro condizioni di salute abbiano subìto un peggioramento repentino, che li ha portati in terapia intensiva.

Gli anziani in questione hanno un’età compresa tra i 70 e gli 80 anni e sono in gravi condizioni. Tra loro ci sono due dei coniugi che festeggiavano le nozze d’oro a Torreglia. Il cluster sarebbe scoppiato lo scorso 24 ottobre durante il pranzo. Sono bastati un paio di giorni e i quattro hanno manifestato i sintomi del Covid.

Secondo l’ospedale, si tratta della prima volta che un intero gruppo di persone che hanno il virus finisce in così breve tempo in terapia intensiva.

Ora si sta procedendo al tracciamento per individuare altri possibili positivi asintomatici, mentre l’Istituto Zooprofillatico di Venezia si sta occupando di scoprire eventuali varianti o sottovarianti del virus.