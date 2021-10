Madre e figlio arrestati per possesso di droga. Nell’auto un kg di marijuana

Fermati a un posto di blocco, i due erano in stato di alterazione e dall’auto veniva un forte odore della sostanza

Nascondevano stupefacenti nella loro auto, i carabinieri li hanno arrestati dopo aver recuperato dalla vettura circa un chilo di marijuana. In manette sono finiti una donna di 46 anni e il figlio 19enne, indagati per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

E’ avvenuto a Martignacco in provincia di Udine, l’auto in questione è una Citroen C3 grigia nella quale i due sono stati fermati durante un ordinario controllo. Madre e figlio erano in forte stato di agitazione, forse per la paura di essere scoperti, ma erano anche in stato di alterazione. A questo si è univa un forte odore della sostanza che veniva da dentro l’abitacolo.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei fermati, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 200 grammi di cannabis indica, due bilancini di precisione e oltre 900 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio. La droga, i soldi e il materiale sono stati sequestrati. Madre e figlio sono stati arrestati e associati, rispettivamente, presso le case circondariali di Trieste e Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.