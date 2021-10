Focolaio no Green Pass confermato dall’epidemiologo: «46 contagiati, sono tutti non vaccinati»

Fabio Barbone, epidemiologo che guida la task force anti Covid in Friuli Venezia Giulia, afferma che la maggior parte dei contagi derivanti dalle manifestazioni contro il green pass, sono stati causati da cittadini no vax.

Manifestazioni che sono andate avanti per giorni a Trieste, dove i manifestanti chiedevano l’abolizione della certificazione verde. Queste 46 persone risultate positive al Covid: «sono manifestanti che per giorni sono scesi in piazza senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito a gomito – dice Barbone – a contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a fine giugno e luglio. Se c’era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. È la tempesta perfetta».