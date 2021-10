Covid, si inverte la curva dei contagi: +43% nuovi casi, ricoveri in aumento

Covid: si inverte la curva dei contagi con il +43% nuovi casi e l’aumento dei ricoveri con il +7,5%. In calo i numeri dei decessi.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe, per la settimana 20-26 ottobre, ha rilevato un aumento dei nuovi casi settimanali, che passano da 17.870 a 25.585. La crescita, però, potrebbe essere legata anche all’incremento dei tamponi totali. In crescita anche il numero dei ricoveri (+181), che indicano una maggior circolazione del virus.

Covid, contagi in aumento: +43% nuovi casi, diminuiscono i decessi

Per le terze dosi, Gimbe rileva coperture nazionali per dose booster al 32,3% e per dosi aggiuntive al 25,5%, con notevoli differenze regionali. Si fa sentire l’effetto Green pass: con quasi 7,5 milioni di persone senza nemmeno una dose di vaccino e poco più di 193 mila nuovi vaccinati in una settimana si allontana l’obiettivo 90% di copertura vaccinale degli over 12.

La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati si è ridotta da 58.620 del 19 ottobre a 27.601 del 26 ottobre; nell’ultima settimana sono solo 193.205 i nuovi vaccinati, -52,9% rispetto alla settimana precedente. Gimbe rileva un aumento del 43,2% dei nuovi casi e una diminuzione dei decessi (249 contro 271). In lieve aumento i casi attualmente positivi (75.046 contro 74.546), le persone in isolamento domiciliare (72.101 contro 71.768) e i ricoveri con sintomi (2.604 contro 2.423), mentre calano invece le terapie intensive (341 contro 355).

“A livello nazionale dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali che nell’ultima settimana aumentano del 43,2%, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre”, dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe.

La crescita dei casi, che potrebbe essere influenzata dall’aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 contro 2.151.081). Nella settimana del 20-26 ottobre, tutte le Regioni tranne Sardegna e Valle D’Aosta registrano un incremento percentuale dei nuovi casi e in 15 Regioni crescono i casi attualmente positivi.