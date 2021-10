Scontro fatale moto-auto: muore llona a soli 26 anni

Brutto incidente tra Casoria e Napoli sull’A1 che ha portato alla morte una 26enne di Afragola (Napoli)

Terribile incidente tra Casoria e Napoli, sull’autostrada A1. A perdere la vita una ragazza di 26 anni, Ilona Castaldo, poco dopo le 2 di notte tra martedì e mercoledì. Auto e moto si sono scontrate, in circostanze ancora tutte da chiarire. Forse una distrazione o un errore nella manovra, oppure guida in stato di ebbrezza. Tante le ipotesi, ma è tutto da accertare.

Secondo Il Mattino, Ilona era a bordo della moto con un ragazzo finito in ospedale al San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. Il ragazzo è molto grave. I passeggeri a bordo delle automobili sono rimasti illesi.

La ventiseienne viveva ad Afragola in via Minzoni. Sui social tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia della ragazza. «Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini ora più che mai», sono le parole scritte da una ragazza.