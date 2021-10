Record negativo di casi Covid per Trieste, che ormai viene etichettata come “capitale dei no green pass”.

Da fonti del ministero della salute e della Protezione Civile, Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, si è vista registrare il più alto numero di contagi Covid ogni 100.000 abitanti, parliamo di 139 casi nell’ultima settimana. Questo dato sta allarmando tutti, poiché la media nazionale dei contagi Covid registra 50 casi ogni 100.000, e le cittadine vicine di Udine e Gorizia registrano un quarto dei contagi di Trieste.

Purtroppo l’intera regione registra la più bassa percentuale di vaccinati con doppia dose, stiamo parlando del 66,51%, contro 80% della media nazionale, ( solo la Sicilia fa peggio con il 64% di vaccinati) e questo amplifica i contagi, complici anche le continue manifestazioni anti green pass che si sono susseguite nelle varie zone e che domani, proprio a Trieste, vedranno altri 20.000 manifestanti no green pass.

Cgil, i lavoratori non hanno il vaccino

Il segretario della Cgil di Trieste ha stimato che un terzo dei lavoratori non abbia il vaccino contro il Covid,

e l’assessore alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, facendo il punto della situazione

ha dichiarato che “La crescita dell’incidenza del Covid-19 nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia è collegata in prevalenza all’aumento dei casi registrato a Trieste dovuto sia alla più bassa percentuale di vaccinati rispetto alla media regionale che all’età mediamente più avanzata della popolazione e alla numerosità degli ospiti delle case di riposo e alla popolazione scolastica. Gli anziani sono stati i primi a essere sottoposti a vaccino ma è noto che la loro risposta immunitaria tende ad affievolirsi nel tempo”.

Però c’è una regione che si sta avvicinando pericolosamente al Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda i contagi, ed è la Calabria, con Vibo Valentia che attesta 91 contagi ogni 100 mila residenti.