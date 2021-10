Coronavirus, Bassetti: “Alcune attività solo per i vaccinati”

“Spero che le persone che si servono dei tamponi ogni due giorni per avere il Green pass possano cambiare idea. Il modo migliore per proteggerci dal Covid, infatti, è la vaccinazione. Dobbiamo ancora guadagnare 3-4 punti percentuali sulla popolazione generale prima della fine dell’anno per metterci in totale sicurezza”

Ha dichiarato a Tgcom24 il direttore della clinica di malattie infettive di Genova, Matteo Bassetti. “E’ evidente che ci sarà un aumento delle ospedalizzazioni, le Regioni passeranno in colore che abbiamo conosciuto (giallo, arancione e in alcune situazioni addirittura rosso)”.

“A mio parere, alcune attività dovrebbero essere destinate unicamente ai vaccinati, escludendo quindi chi ha il tampone. Sto parlando soprattutto delle attività ludiche. Questo dovrebbe essere uno strumento di ulteriore sicurezza, ma soprattutto un incentivo per chi non si è vaccinato”.