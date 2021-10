«Riposa in pace»: giallo sul Tiktoker trovato morto a 22 anni

È morto a soli 22 anni in circostanze misteriose. È quanto accaduto alla star di Tik Tok Huey Haha

Ha perso la vita a soli 22 anni Huey Haha, star di Tik Tok, in circostanze misteriose. Il decesso è occorso in modo improvviso, per cause tutte ancora da accertare. Il giovane aveva una figlia di due anni. A comunicarne la morte la sua famiglia tramite un post su Instagram.

«Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori. Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia», hanno comunicato.

L’influencer risiedeva da tempo in California ed era molto noto. Alcuni dei suoi video avevano totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni. Era molto seguito per i suoi sketch comici incentrati su pistole, marijuana, cancel culture.

Migliaia i messaggi di cordoglio e donazioni sulla pagina di raccolta fondi organizzata dai suoi cari dopo il suo decesso su GoFundMe. Attualmente la raccolta è giunta a 32.880 dollari superando di gran lunga l’obiettivo iniziale che era di 15.000 dollari.