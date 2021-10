Tacciato di omofobia, pallavolista Souza licenziato per un suo post su Fb

Il pallavolista brasiliano aveva postato una foto del bacio gay del nuovo Superman con un commento sopra che ha scatenato le polemiche

Il pallavolista Mauricio Souza, campione di questo sport a livello internazionale, ha postato lo scorso 12 ottobre una foto in cui il nuovo Superman, Jon Kent (nei prossimi numeri si scoprirà che è bisessuale), dà un bacio gay. Sopra al post, Souza ha commentato:«Ah, è solo un cartone, non è un grosso problema. Vai a vedere dove andremo a finire…».

Da qui sono scattate una marea di polemiche, al punto da costargli la carriera. Il club in cui militava, infatti, il Minas, lo ha licenziato. Sul post una pioggia di like e commenti, molti a supporto dell’opinione dell’atleta. All’inizio il suo club si limita a stigmatizzare quell’episodio, ma gli sponsor non sono soddisfatti, e la società mette Souza fuori rosa, con una multa e un invito a ritrattare quanto affermato.

«Dopo aver parlato con la mia famiglia, i colleghi e la direzione del club, ho pensato molto alle ultime pubblicazioni che ho fatto sul mio profilo. Mi scuso pubblicamente con tutti quelli a cui ho mancato di rispetto o offeso. Non era mia intenzione», aveva scritto.

Tuttavia le scuse non si sono rivelate sufficienti. Nello stesso giorno il Minas licenzia il giocatore, e lui stesso lo dice. «Il comportamento di Souza è inaccettabile. Quanto alla squadra brasiliana, non c’è spazio per i professionisti omofobi», è la nota del club. La polemica è giunta fin nel nostro Paese dove anche il collega Douglas Souza, che gioca nel Vibo Valentia ed è un’icona gay, ha attaccato Mauricio Souza. «Strano che io non sia diventato eterosessuale nel vedere i supereroi maschi che baciano le donne. Se un’immagine del genere ti preoccupa, mi dispiace, ma ho qualcosa di nuovo per la tua fragile eterosessualità. Sì, ci sarà un bacio. Grazie DC per aver pensato di rappresentare tutti noi e non una sola parte», ha scritto su Instagram.

A sostenere Souza è intervenuto Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras, che ha militato in Fiorentina, Juve e Inter:«Sei un uomo di valore, conta su di me».