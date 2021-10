Dirigente di azienda farmaceutica vince 10mila dollari ma un ladro lo segue e lo uccide

Il dirigente aveva vinto la somma al casinò, ma un ladro lo ha seguito sotto casa e gli ha sparato a sangue freddo

Il dirigente di una casa farmaceutica ha vinto 10mila dollari al casinò ma subito dopo ha trovato la morte a causa di un malintenzionato. È successo il 26 ottobre scorso a Plainsboro, in New Jersey, Usa. La vittima, Sree Aravapalli, 54 anni, aveva passato la serata al casinò di Philadelphia, dove un malintenzionato lo ha seguito per rubargli il denaro vinto.

Jekai Reid John, 27 anni, ha seguito Aravapalli fin sotto casa, ossia guidando per più di 80 km. Poi, dopo averlo raggiunto, gli ha sparato a sangue freddo sull’uscio di casa. Il delitto è accaduto alle tre del mattino, mentre la moglie e la figlia del dirigente stavano riposando.

Leggi anche:—>Giuseppe e Tullio, due bravi ragazzi assassinati per sbaglio

Il killer, dopo avergli rubato 10mila dollari, è scappato in Pennsylvania, ma le telecamere di video sorveglianza dell’area lo hanno filmato. Due giorni dopo la polizia lo ha arrestato ed estradato in New Jersey dove subirà un processo per omicidio.

Leggi anche:—>Epidemiologa Salmaso: «Aumento contagi dipende in particolare da bambini non vaccinati»

Aravapalli era noto a Plainsboro. Il direttore del casinò di Philadelphia, ha espresso il suo cordoglio per la morte dell’uomo, dicendosi disponibile a collaborare con gli investigatori per chiarire la vicenda e impedire che episodi di questo tipo possano verificarsi nuovamente.