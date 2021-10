Resti umani trovati trovati dentro l’auto della mamma scomparsa

Resti umani trovati all’interno dell’auto appartenente alla mamma dell’Arkansas che era scomparsa con la figlia nel 1998.

Le autorità dell’Arkansas hanno recuperato un’auto che corrisponde alla descrizione di quella appartenente a una donna scomparsa con sua figlia più di 20 anni fa.

L’ufficio dello sceriffo di Pope County afferma che l’auto è emersa, in seguito ai lavori di recupero, da circa 8 piedi d’acqua martedì pomeriggio. Le successive indagini hanno portato alla scoperta agghiacciante. Gli investigatori, infatti, hanno anche scoperto resti umani all’interno dell’auto, riporta l’ufficio dello sceriffo.

Secondo la polizia, la descrizione del veicolo corrisponde alla macchina appartenente a Samantha Jean Hopper, dichiarata scomparsa l’11 settembre 1998. Insiame alla donna veniva risultava scomparsa anche a sua figlia Courtney. Secondo il fondo commemorativo istituito per Hopper, lei era incinta di nove mesi e sua figlia aveva 22 mesi quando scomparvero.

Dalla scoperta dei resti umani alla chiusura di un caso irrisolto

“Samantha era in viaggio per lasciare su figlia di 22 mesi, Courtney Holt, prima di proseguire per un concerto a Little Rock; tuttavia, Samantha, sua figlia e la sua Ford Tempo blu non sono mai state localizzate”, ha detto l’ufficio dello sceriffo. “Da quel giorno non si sono avute più notizie delle due, né della vettura sulla quale viaggiavano, una Ford Tempo blu”.

Leggi anche: La prima sessione del G20, sul tavolo economia e salute globale

Il veicolo si è rivelato ad un gruppo no-profit chiamato Adventures With Purpose, che viaggia negli USA lavorando su vecchi casi, ha detto l’ufficio. I resti trovati nell’auto saranno inviati al Laboratorio Criminale dello Stato dell’Arkansas per un’identificazione mediante test del DNA.

“L’ufficio dello sceriffo di Pope County vorrebbe inviare le nostre sincere condoglianze alla famiglia di Samantha Hopper e Courtney Holt. Siamo grati di aver fatto una piccola parte per aiutare a chiudere questo caso di 23 anni fa”. Queste le parole conclusive dello sceriffo di Pope County Shane Jones.