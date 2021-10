Revisione Auto, scattano nuovi aumenti dal 1 Novembre per adeguarsi agli indici Istat

Aumenta il costo della revisione auto a partire dal 1 Novembre, ma il governo per mitigare questi incrementi ha varato un nuovo bonus per i cittadini.

Dopo oltre dieci anni in cui era rimasta “congelata”, a partire dalla data del 1 Novembre 2021, la tariffa della revisione auto aumenterà. L’esecutivo, consapevole di come questo ennesimo aumento sui servizi non sia facile da affrontare in questo momento storico, ha però disposto un nuovo bonus che avrà lo scopo di mitigare questi incrementi. Gli aumenti sono dovuti all’adeguamento agli indice dell’Istat e per quanto riguarda ad esempio la motorizzazione saranno di circa il 20 per cento. Se in precedenza ad esempio, il costo da pagare era di 45 euro, adesso sarà di 54,95 euro. Come accennato in precedenza, l’esecutivo ha deciso di disporre un bonus che almeno per quest’anno permetterà di mitigare gli aumenti e non farli avvertire ai cittadini. Verrà infatti concesso un bonus pari a 9,95 euro per tutti coloro che sottoporranno a revisione la loro vettura dopo la data del 1 Novembre. Il buono erogato dal governo avrà una durata di 3 anni e si potrà presentare richiesta per ottenerlo soltanto una volta. La misura è stata finanziata dall’esecutivo con un cifra di circa quattro milioni di euro, che però secondo me molti, sono già adesso insufficienti come fondi per coprire tutto il triennio.

Per poter richiedere il bonus, è stata predisposta una piattaforma digitale che dovrebbe essere resa disponibile ai cittadini a partire dal 21 Dicembre 2021. Ci si potrà registrare utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica, o in alternativa la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta ottenuto l’accesso, il cittadino sarà chiamato, a fini dell’erogazione del credito, ad inserire tutti i dati richiesti, come targa, mail, Iban e data in cui si è effettuata la revisione.