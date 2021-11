Prima volta col parapendio: morta una giovane donna. Francesca aveva due bimbe di 6 e 9 anni

Francesca Palliotto, una 34enne di Cittadella, è morta mentre era alle Canarie in seguito a un incidente con il parapendio. La giovane si era trasferita da qualche anno in Spagna con tutta la famiglia, scegliendo di vivere in una barca.

Come riportato dal Mattino di Padova si apprende che la donna lascia due bambine di 9 e 6 anni. Francesca si era lanciata in tandem con un istruttore, per il suo primo volo col parapendio, ma una folata di vento improvvisa, ha fatto cambiare traiettoria ai due e la ragazza è stata scaraventata a terra.

L’elisoccorso l’ha trasportata immediatamente all’ospedale di Tenerife, dove le condizioni sono sembrate subito gravissime.

La donna aveva riportato un’emorragia cerebrale e polmonare e una serie di contusioni. I parenti della vittima, appena appresa l’atroce notizia, si sono recati alle Canarie per prendersi cura delle figlie di Francesca dopo il tragico lutto che le ha colpite.