Corriere Amazon a luci rosse: donna seminuda esce dal furgone [VIDEO]

Corriere Amazon a luci rosse: donna seminuda esce dal retro del furgone dopo una consegna. Il corriere viene licenziato.

Un corriere Amazon è stato licenziato dopo che un video è diventato virale sui social media, con oltre 11 milioni di visualizzazioni. Il video mostrava una donna in abiti succinti che sgattaiolava fuori dalla portiera posteriore del suo camion.

La giovane signorina protagonista del video da più di 11 milioni di visualizzazioni, diventato virale sui social, ha un outfit di certo particolare, non ciò che si immagina quando il corriere suona il campanello di casa. Abitino nero e scollatura da capogiro non sono gli abiti che solitamente si indossano per ritirare una consegna, ma la giovane non sembra affatto in imbarazzo.

La consegna è stata ritirata direttamente dal retro del furgone del corriere, ripresa da uno smartphone e postata su TikTok. Il bizzarro incontro è costato caro all’autista originario della Florida, in quanto è stato licenziato dall’azienda. Le immagini sono risalenti al luglio del 2019 e, pubblicate su TikTok una settimana fa, hanno superato le 11,2 milioni di visualizzazioni.

Nel video una giovane bionda, vestita con un abitino nero e infradito, esce di soppiatto dalla portiera e se ne va per la sua strada mentre fa una chiamata. Immagini insolite, ma gradite dagli utenti del social. Sebbene né l’autista né la donna siano stati identificati, la portavoce di Amazon ha rivelato a Fox News che l’autista ha perso il proprio lavoro, in quanto il suo comportamento non riflettava gli «standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti». «Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista non consegna più pacchi ai clienti» ha aggiunto.