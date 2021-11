«L’aumento dei contagi è strettamente legato ai cortei che si sono tenuti in città, è evidente» afferma il Prefetto Valenti.

Continuano le manifestazioni dei No Green Pass a Trieste, dove il Primo Cittadino alza la voce per dire basta. «La pazienza è finita!» tuona Roberto Dipiazza. «Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati perché sono disertori» aggiunge. «Se questa è una guerra, in una guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori che mettono a rischio la salute di tutti» conclude Dipiazza.

Nuovi focolai a Trieste

Intanto, vi è un nuovo allarme legato al boom di contagi che si stanno registrando in queste ore. Il Prefetto Valerio Valenti spiega l’attuale situazione: «L’aumento dei contagi è legato ai cortei che si sono tenuti in città, è evidente». Per questo motivo sembra farsi strada l’ipotesi di impedire le manifestazioni. «Dobbiamo pensare a interventi da mettere in campo proprio alla luce di quello che abbiamo visto. – spiega Valenti». Nei prossimi giorni è previsto, infatti, un incontro per coordinare le azioni da mettere in atto.

Tutelare la salute di tutti è il primo pensiero delle principali autorità di Trieste. A ribadirlo è lo stesso Prefetto, il quale afferma: «In questo momento, per me, prevale il diritto alla salute. Dobbiamo per questo trovare forme per non reprimere il diritto alla libertà di manifestazione, ma quantomeno comprimerlo». L’idea sarebbe «anticipare, in caso di manifestazioni e cortei, le misure da zona gialla: obbligo di mascherina e distanziamento». «Molte di queste persone vengono da fuori e ci infettano: non possiamo permettere che in tanti continuino a sfidare il virus, ammalarsi e diffonderlo. Dobbiamo individuare sanzioni dure per gli organizzatori di manifestazioni in cui non si usano le mascherine. Il rischio è quello di tornare in zona gialla» conclude Valerio Valenti.