Sette ragazzi italiani sono stati picchiati a Varsavia: tre sono in ospedale

L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, all’esterno di una discoteca polacca. Per tre ragazzi necessario il ricovero.

Sette giovani ragazzi di Firenze sono stati picchiati mentre erano in vacanza a Varsavia, nei pressi di una discoteca polacca. Gli italiani, tutti 20enni, sono stati aggrediti alle spalle e malmenati brutalmente: tre di loro, infatti, sono finiti in ospedale.

L’aggressione

Si trovavano all’esterno di una discoteca quando alle 4 del mattino, tra venerdì e sabato, gli aggressori hanno attaccato i sette ragazzi alle spalle picchiandoli a sangue. Alla base della terribile aggressione ci sarebbe uno scambio di persona. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che i ragazzi di Firenze siano stati colpiti con un tirapugni.

LEGGI ANCHE: Bimba di 3 anni affetta da Sma torna a camminare grazie ad una terapia innovativa

Dei tre ragazzi trasportati in ospedale, il più grave ha riportato delle fratture allo zigomo e a un’orbita oculare. Ha, inoltre, riportato delle fratture al piede e dovrà per questo essere operato. Sotto osservazione il secondo ragazzo per una sospetta emorragia interna all’addome. Il terzo ragazzo ha riportato traumi più lievi e, dopo essere stato sottoposto a tutti gli accertamenti, è stato dimesso.