Afghanistan, Talebani vietano uso della valuta estera: “Danneggia l’economia”

In Afghanistan i talebani hanno vietato l’uso della valuta estera, ritenendo che possa danneggiare l’economia della nazione.

I talebani hanno annunciato il divieto di usare la valuta estera in Afghanistan. Lo riferisce Tolo News spiegando che i negozianti, i commercianti e qualunque cittadino violerà la disposizione verrà punito in maniera pesante.

Talebani, vietato usare la valuta estera: chiunque lo farà sarà passibile di azioni legali

La situazione economica afghana e gli interessi nazionali, hanno annunciato i talebani, impongono che ”tutti gli afghani utilizzino nelle transazioni la valuta locale”.

In una nota diffusa dall’Emirato islamico dell’Afghanistan si legge che ”l’uso della valuta estera ha effetti negativi sull’economia del Paese e danneggia tutti i nostri connazionali”. La decisione arriva mentre l’Afghanistan affronta difficoltà economiche e le sue riserve di valuta estera sono congelate nelle banche estere.

Il dollaro Usa, molto utilizzato nei mercati afghani, è stato spesso usato anche per il commercio nei Paesi confinanti, come il Pakistan. “L’Emirato islamico invita tutti i cittadini, i negozianti, i commercianti, gli uomini d’affari e il pubblico in generale, di condurre d’ora in poi tutte le transazioni in afghani e di astenersi rigorosamente dall’utilizzare la valuta straniera. Chiunque violi questa misura, sarà passibile di azione legale”, afferma il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid in una dichiarazione condivisa online.