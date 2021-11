Rifiuta di indossare la mascherina in classe: bimba di 8 anni rischia bocciatura

Fiona Laschells, 8 anni, non vuole indossare la mascherina in classe e ora rischia di essere bocciata. Il racconto della madre, Bailey

Fiona Laschells, 8 anni, frequenta la seconda elementare a Palm Beach, in Florida (Usa). La bimba, da quando è cominciato il nuovo anno scolastico, si rifiuta di indossare la mascherina in classe e per questo rischia di essere bocciata. Per questa sua ostinazione, in questi mesi ha collezionato una serie di sospensioni e ora, appunto, rischia di essere bocciata per troppe assenze. È quanto ha raccontato la madre di Fiona, Bailey, tramite il sito “StandUpForFiona”, in cui supporta la battaglia della figlia online.

«Questa situazione è destinata a non migliorare. Nonostante i suoi successi scolastici, l’insegnante le ha assicurato che non solo sta per perdere la seconda elementare, ma che non c’è modo che possa recuperare», spiega Bailey.

La donna aggiunge che sua figlia è un’«alunna modello», e che però ha subìto 15 sospensioni perché non vuole mettere la mascherina in classe, facendo 36 giorni di assenza. Con questi numeri può essere bocciata. In uno dei video che Fiona ha postato sul web, la bimba spiega le sue motivazioni:«Quando tocchi la mascherina per mettertela, sulle mani possono esserci centinaia di batteri. Poi te la metti e respiri tutti quei batteri, così ti ammali e stai male».

La madre della bambina dice di essere orgogliosa della battaglia che la figlia sta portando avanti:«È in missione per riprendersi i suoi diritti costituzionali contro il consiglio scolastico tiranno della scuola, guidato da un esperto finanziario che non sa come gestire in modo sicuro ed efficace il decimo distretto scolastico più grande d’America».

In Florida non è obbligatorio indossare le mascherine a scuola e, secondo un ordine del governatore Ron De Santis, non è possibile imporle. Tuttavia, 8 contee hanno contestato questa scelta, poiché per loro le mascherine sono essenziali per contrastare il diffondersi del virus a scuola.