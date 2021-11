Materiali scadenti per lavori manutenzione, sotto sequestro Ponte Morandi Catanzaro

Gli indagati intercettati:«Qui viene giù tutto». Ecco perché la Procura di Catanzaro ha optato per il sequestro del viadotto Bisantis

Da quanto è emerso dalle intercettazioni della procura, i materiali usati per i lavori di manutenzione del ponte Morandi (detto ufficialmente viadotto Bisantis) di Catanzaro, erano talmente scadenti che «casca tutto». Ecco perché la procura locale ha optato per il sequestro del ponte lungo la statale 270.

Si tratta di un ponte costruito nel 1962 e molto simile (per metodi usati nella costruzione e nella progettazione) a quello crollato a Genova e a un altro chiuso per più di 4 anni ad Agrigento e riaperto nell’agosto scorso. I giudici, pur avendo sequestrato il ponte hanno però consentito la facoltà d’uso, ossia i veicoli possono comunque transitarvi.

L’operazione che ha portato a mettere i sigilli al ponte, condotta dalla Guardia di Finanza, ha visto 6 misure cautelari. In carcere sono finiti due impresari, un terzo è ai domiciliari. Una delle aziende coinvolte nell’inchiesta avrebbe ottenuto i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del calcestruzzo del ponte e per rifare i muri di contenimento di una parte della statale.

Gli imprenditori, per via di problemi economici avrebbero usato materiali scadenti, tra cui un tipo di malta più economico di quello usato all’inizio. Il gip ha anche fatto sequestrare preventivamente tre aziende di costruzione e di circa 200mila euro, proventi dei reati che la procura contesta agli imprenditori. Sigillata con facoltà d’uso anche la galleria Sansinato, per eseguire tutte le verifiche tecniche del caso.

Leggi anche:—>Sparisce per 20 anni e torna per accoltellare il fratello: il giallo di Ivo Rabanser

Tra i sei arrestati anche un finanziere. Gli arresti si basano su alcune intercettazioni telefoniche degli investigatori. «Secondo lui dice non va bene. Perché noi al Morandi con questo materiale l’abbiamo fatto… e casca tutto», sono le parole, di un capo cantiere.



Leggi anche:—>Afghanistan, preoccupa l’arrivo dell’inverno dei profughi. Unhcr invia aiuti

Il direttore dei lavori, parlando col rappresentante di un’azienda, ad esempio, dice:«A me serve nu carico 488 urgente, altrimenti devo vedere…devo mettere quella porcheria di*** qui sui muri eh.., che c’hanno stoccato per Catanzaro nu…nu bilico…». E l’altro ribatte:«Eh…fai…fai…fai…fai una figura di merda… perché quel prodotto non funziona».